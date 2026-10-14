Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes começa a demarcar espaços em estacionamentos de táxis

Por Jairo Ardull

Publicada em 14/10/2026 às 14h26

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) de Ji-Paraná está reorganizando os estacionamentos, com a demarcação dos espaços, destinados aos táxis para disciplinar e proporcionar melhores condições de segurança para passageiros e motoristas, com mais mobilidade e fluidez ao trânsito.

Na sexta-feira (9), as equipes atuaram na revitalização de duas vagas para estacionamentos de táxis em frente ao Supermercado Taí Max, na avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril (1º distrito). A identificação dos locais, segundo a AMT, disciplina o trabalho dos profissionais da categoria.

“Estamos ajudando às pessoas que necessitam dos serviços dos taxistas a identificarem os locais onde estão estacionados, e também para não estacionarem nesses locais. Esta é mais uma etapa de organização do processo de mobilidade urbana do nosso município”, afirmou o presidente da AMT, Oribe Júnior.

Estacionar veículos particulares ou de frotas não autorizadas nas vagas delimitadas para táxis configura infração de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estando sujeita a penalidades e multa.

Também na sexta-feira, foi realizado o serviço de sinalização e demarcação de vagas de estacionamento destinadas a táxis em frente ao Supermercado Irmãos Gonçalves, na avenida Marechal Rondon, bairro 2 de Abril (1º distrito).

A Associação Ji-Paranaense dos Taxistas (Asjipatax) informou que apoia a iniciativa e espera que ela atenda outros pontos estratégicos de alta demanda, como aeroporto, rodoviária, hospitais, hotéis e centros comerciais.