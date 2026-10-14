Prefeiutra segue avançando com trabalho de munatenção das estradas na zona Rural

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 14h48

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER), continua a todo vapor com os serviços de recuperação e melhoria das estradas rurais do município.

Neste momento, uma equipe está concentrada na região da Kapa 80, trabalhando na etapa final de um trecho contemplado com recursos do FHITA, com serviços de cascalhamento para melhorar as condições de trafegabilidade.

As ações são fundamentais para garantir mais segurança e facilidade no deslocamento dos moradores, além de contribuir diretamente para o escoamento da produção agrícola e o acesso dos produtores rurais aos serviços essenciais.

A gestão municipal segue trabalhando em vários setores de ponta a ponta na zona Rural , fortalecendo o campo e valorizando quem produz!