Semas realiza passeio em comemoração ao dia da pessoa idosa em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 14h42

No dia 06 de outubro, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), por meio do CRAS, proporcionou aos idosos vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do município e do distrito Nova Estrela, um dia especial de lazer e confraternização na AABB, em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa.

O momento foi marcado por alegria, interação, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos sociais, promovendo o bem-estar e a valorização da pessoa idosa. Durante o passeio, os participantes desfrutaram de um café da manhã e um almoço especial, tornando o dia ainda mais acolhedor e significativo.

A Semas agradece à AABB pela parceria e pela concessão do espaço, que possibilitou a realização dessa atividade tão importante para o nosso público atendido pelo CRAS.

Cuidar da pessoa idosa é valorizar sua história, respeitar sua trajetória e proporcionar momentos que fortalecem vínculos e promovem qualidade de vida.