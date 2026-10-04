Patrimônio: Retorno da Locomotiva 18 resgata a história de Porto Velho e emociona gerações

Por Letícia Regis

Publicada em 04/10/2026 às 14h20

O som da locomotiva sobre os trilhos voltou a fazer parte da paisagem do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho. O retorno da Locomotiva 18 representa mais do que a retomada de um passeio turístico: é uma oportunidade de reviver memórias, valorizar a história da capital e aproximar novas gerações de um patrimônio que faz parte da identidade do povo porto-velhense.

Entre os passageiros, histórias de saudade, emoção e descoberta marcaram a experiência. Para o professor de História Daniel Oliveira, que participou do passeio ao lado da esposa e da filha, ver a máquina novamente em funcionamento foi uma forma de compartilhar com a família a importância histórica da ferrovia.

“É um sentimento único. Durante muito tempo nós ficamos sem esse passeio. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré não é apenas um patrimônio de Porto Velho, mas também da humanidade. Foram milhares de pessoas que trabalharam aqui para que isso se tornasse realidade. Hoje vim trazer minha família e fico feliz de ver essa máquina funcionando novamente”.

A retomada também despertou lembranças em quem já conhecia o passeio de outros tempos. Moradora do bairro Nova Esperança, Elizangela Bernardo levou a neta para conhecer a locomotiva e reviveu momentos da própria história.

“Há muitos anos atrás eu andava nesse trem, hoje poder ver ele funcionando de novo com esse vagão tão bonito me fez voltar no tempo. Espero conseguir vir mais vezes”.

Uma história que atravessa gerações

Para algumas famílias, a ligação com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré vai além das lembranças. Kaique Luiz carrega a história da avó, que participou da execução dos trilhos há décadas, e teve a oportunidade de viver pela primeira vez a experiência de andar no trem.

“Nossa, para mim foi emocionante. Esse é um resgate da cultura e uma oportunidade de relembrar o passado, além de uma ótima opção de lazer. Me diverti muito”.

Relatos como esses mostram que preservar o patrimônio histórico também significa manter vivas as histórias de quem ajudou a construir Porto Velho. Ao voltar a percorrer os trilhos, a Locomotiva 18 transforma a memória em uma experiência compartilhada, capaz de conectar passado, presente e futuro.

Turismo, cultura e desenvolvimento

Além de valorizar a memória histórica, a retomada do passeio contribui para fortalecer o turismo e movimentar a economia local. A presença de mais visitantes no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pode ampliar a procura por passeios de barco, estimular as vendas e aumentar a visitação aos espaços públicos.

O Secretário Executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, ressaltou que a iniciativa une preservação histórica, lazer e desenvolvimento econômico, devolvendo à população uma experiência importante para a identidade da cidade.

“Isso é importante pela preservação da nossa memória, é também um novo equipamento de entretenimento turístico para quem visita o Complexo da Madeira-Mamoré. Isso acaba fomentando ainda mais o desenvolvimento econômico, com mais visitações, mais vendas, mais passeios de barco, mais comida sendo vendida e o museu sendo mais frequentado. Então, isso acaba agregando e devolvendo à população de Porto Velho uma história que estava abandonada e que agora, pela Prefeitura de Porto Velho, foi resgatada”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a retomada do passeio amplia as opções de lazer e entretenimento para as famílias, além de valorizar a história da capital e proporcionar novas experiências para moradores e visitantes

Aleks Palitot destacou que a retomada do passeio resgata a memória histórica, amplia o turismo e impulsiona a economia local

“Nosso objetivo é oferecer cada vez mais opções de lazer, cultura e entretenimento para as famílias de Porto Velho. O retorno da Locomotiva 18 representa a oportunidade de reunir diferentes gerações em torno da nossa história, permitindo que pais, filhos e avós compartilhem momentos especiais enquanto conhecem e valorizam o patrimônio da nossa cidade”.

O retorno da Locomotiva 18 reafirma a importância de preservar os espaços que contam a trajetória da capital. Mais do que percorrer os trilhos, o passeio permite que moradores e visitantes conheçam de perto parte da história de Porto Velho, reconheçam o legado dos trabalhadores da ferrovia e mantenham viva a memória de um patrimônio que continua fazendo parte da identidade da cidade.