Passeio de litorina acontece hoje no Complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Por Letícia Regis

Publicada em 03/10/2026 às 10h52

Hoje é dia de voltar no tempo e reencontrar histórias que continuam vivas na memória de Porto Velho. A Prefeitura de Porto Velho realiza, neste sábado (3), o passeio de litorina, uma atividade que celebra o patrimônio histórico da capital e proporciona ao público uma experiência de convivência, lembranças e valorização da história local.

Mais do que percorrer os trilhos, o passeio representa uma oportunidade de se aproximar de um dos símbolos que ajudam a contar a trajetória de Porto Velho. A litorina, será conduzida pelos personagens que fizeram parte da construção da ferrovia, unindo o passado e o presente em um só lugar.

A programação foi pensada para reunir famílias, amigos e moradores em um momento especial, resgatando lembranças e permitindo que novas gerações conheçam um pouco mais da história que ajudou a construir a capital.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, manter viva essa memória é também uma forma de trazer sentimento de pertencimento para a população. “Resgatar a nossa história é valorizar as nossas raízes e aquilo que faz parte da identidade de Porto Velho. Hoje é um dia para reunir as famílias, trazer os amigos e viver esse momento juntos, porque preservar a nossa memória também é construir novas lembranças para as próximas gerações”.

Não fique de fora

A Prefeitura convida toda a população a participar deste momento. É dia de reunir a família e embarcar em uma experiência que conecta gerações.

Local: Complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Horário: 09h às 12h