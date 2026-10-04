Parque de infláveis transforma aniversário de Porto Velho em dia de alegria para as crianças

Por Letícia Regis

Publicada em 04/10/2026 às 16h59

Pulos, sorrisos e muita diversão marcaram o último dia das comemorações pelos 112 anos de Porto Velho. Neste sábado (3), o Parque de Infláveis, instalado no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, transformou o espaço em um ambiente de alegria para as crianças e de momentos especiais para as famílias que aproveitaram a programação preparada pela Prefeitura.

A iniciativa ampliou as opções de lazer durante o aniversário da capital, proporcionando às crianças a oportunidade de brincar ao ar livre, interagir com outras crianças e aproveitar atividades longe das telas. Para os pais e responsáveis, também foi uma oportunidade de compartilhar momentos de descontração e fortalecer os vínculos familiares.

Moradora do bairro São Francisco, na zona Leste da capital, Juliana Nogueira aproveitou a programação para viver diferentes experiências com o filho. Depois de conhecer a Locomotiva 18, ela planejava levar a criança ao parque e, em seguida, fazer um passeio de barco.

“Moro em um bairro mais distante, mas valeu muito a pena. Já fiz o passeio na locomotiva, vou levar meu filho agora no parquinho para brincar um pouco, depois vamos passear de barco. Estou amando a programação”.

Lazer e inclusão das crianças na programação

A presença das crianças nas comemorações foi destacada por Eliana da Silva, que levou o filho Ícaro para aproveitar a tarde de sábado com brincadeiras e diversão ao lado de outras crianças.

“Eu acho muito importante ele ter lembrado das nossas crianças também. Eu achei tudo muito lindo e organizado. Também estamos aqui na fila esperando”.

Para Silvia Tita, a iniciativa também representa uma oportunidade de resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar o contato entre as crianças. Ela aproveitou o último dia da programação para levar a criançada e garantir momentos de diversão ao ar livre.

“Achei maravilhoso. Não consegui vir nos dois primeiros dias do aniversário da cidade, mas hoje vim e ainda trouxe a criançada para se divertir. É bom para eles saírem um pouco do celular e brincar ao ar livre com outras crianças”.

Uma festa para toda a família

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância de preparar uma programação que contemple diferentes públicos, especialmente as crianças, garantindo espaços de convivência, lazer e diversão para as famílias.

“Celebrar os 112 anos de Porto Velho também é proporcionar momentos de alegria para a nossa população. Pensamos em uma programação para todas as idades, com atividades que valorizam nossa história, incentivam o turismo e permitem que as famílias aproveitem a cidade juntas. Ver nossas crianças brincando e nossas famílias participando dessa festa é muito gratificante”.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, também enfatizou que a diversidade de atrações contribui para valorizar os espaços históricos da capital e ampliar as experiências oferecidas aos moradores e visitantes.

“Quando reunimos atividades culturais, passeios turísticos e opções de lazer para as crianças, fazemos do Complexo Madeira-Mamoré um espaço de convivência para toda a família. É uma forma de valorizar nossa história, movimentar o turismo e permitir que a população aproveite esse patrimônio de diferentes maneiras”.

As atividades infantis integraram a programação especial organizada pela Prefeitura de Porto Velho para celebrar os 112 anos da capital, reforçando a importância de oferecer opções de lazer acessíveis às famílias e de transformar os espaços públicos em ambientes de convivência, diversão e valorização da história local.