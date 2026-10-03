O vagão circula dentro do Complexo Madeira-Mamoré

Por Letícia Regis

Publicada em 03/10/2026 às 11h08

Atividade integra a programação dos 112 anos da capital e convida famílias a vivenciarem uma experiência de memória e culturaPorto Velho celebra seus 112 anos também olhando para as histórias que ajudaram a construir a identidade da capital. Hoje (3), a população poderá participar do Passeio no Vagão do Trem, uma das atrações que integram o cronograma especial de atividades preparado para comemorar o aniversário da cidade.

Das 15h às 18h, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto um dos símbolos que fazem parte da memória de Porto Velho. A atividade busca aproximar o público do patrimônio histórico da capital e proporcionar um momento de convivência entre famílias e amigos.

Para o secretário executivo de turismo (Semtel), Aleks Palitot, mais do que uma atração comemorativa, o passeio representa uma oportunidade de manter vivas as lembranças relacionadas à história ferroviária de Porto Velho.

“Cada detalhe do trem remete a diferentes momentos da trajetória da cidade e ajuda a preservar uma memória que continua atravessando gerações”, disse.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que celebrar o aniversário da capital também significa valorizar e aproximar a população de patrimônios históricos.

“Celebrar Porto Velho é também conhecer e valorizar a história que nos trouxe até aqui. Queremos que a população participe, leve as crianças, reúna a família e possa vivenciar esses momentos. Porque manter a nossa memória viva é uma forma de cuidar da nossa identidade e de apresentá-la às novas gerações.”

Um passeio através do tempo

O convite está feito para quem deseja aproveitar a programação dos 112 anos de Porto Velho de uma maneira especial. No dia 3 de outubro, das 15h às 18h, reúna a família e os amigos e venha participar do Passeio no Vagão do Trem. Um encontro entre gerações, memórias e histórias que continuam fazendo parte da vida da capital.