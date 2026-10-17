O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor e pancadas de chuva neste sábado (17)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 17/10/2026 às 08h30

A Região Norte terá um sábado (17) de temperaturas elevadas, muitas nuvens e pancadas de chuva em diferentes áreas, segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Em parte da região, a previsão inclui trovoadas isoladas.



Em Belém, no Pará, os termômetros variam entre 24°C e 36°C. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Macapá, no Amapá, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 34°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.



Manaus, no Amazonas, terá temperaturas entre 26°C e 35°C. Há previsão de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Rio Branco, no Acre, a mínima é de 23°C e a máxima chega a 34°C, com possibilidade de chuva isolada.



Em Porto Velho, em Rondônia, a temperatura varia entre 25°C e 36°C. A previsão aponta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Boa Vista, em Roraima, terá mínima de 27°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens ao longo do dia.



Em Palmas, no Tocantins, os termômetros ficam entre 25°C e 36°C. Há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante os períodos de instabilidade.



Durante pancadas mais fortes, é importante evitar locais sujeitos a alagamentos e não se abrigar sob árvores durante trovoadas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).