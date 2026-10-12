O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte tem pancadas de chuva, alerta de tempestade e baixa umidade nesta segunda-feira (12)

Por Viviane Bessa

Publicada em 12/10/2026 às 08h00

A segunda-feira (12) terá variação de nuvens e pancadas de chuva em parte da Região Norte, além de avisos de tempestade e baixa umidade do ar em diferentes trechos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o dia segue com muitas nuvens e sem previsão de chuva. Em Palmas, a temperatura mínima é de 26°C e a máxima alcança 37°C.

No Pará, a previsão indica predomínio de muitas nuvens. Em Belém, os termômetros marcam entre 25°C e 35°C.

No Amapá, o tempo permanece com muitas nuvens ao longo do dia. Em Macapá, a mínima é de 24°C e a máxima chega a 33°C.

Em Roraima, o dia terá muitas nuvens com chuva isolada. Em Boa Vista, a menor temperatura fica em 27°C e a maior atinge 37°C.

No Amazonas, a previsão aponta muitas nuvens com chuva isolada abrangendo o centro, sul, sudoeste e norte do estado. Em Manaus, as temperaturas variam entre 26°C e 36°C.

Em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com destaque para o leste rondoniense e a região de Madeira-Guaporé. Em Porto Velho, a mínima é de 25°C e a máxima alcança 38°C.

No Acre, o tempo fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no Vale do Acre e no Vale do Juruá. Em Rio Branco, a mínima registrada é de 24°C e a máxima chega a 36°C.

No interior da Região Norte, predomina o clima equatorial caracterizado por um calor muito abafado, com temperaturas médias que se mantêm elevadas e máximas que superam os 30°C.

Alerta de tempestade

Um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, está ativo de 11 a 12 de outubro, com encerramento às 23h59. A área de abrangência inclui:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Amazonas: Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense e Norte Amazonense;

Rondônia: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé;

Pará: Sudoeste Paraense.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Alerta de baixa umidade

Também está em vigor um aviso de baixa umidade, classificado como perigo potencial, com validade de 10 a 13 de outubro. A área de abrangência inclui:

Tocantins: Ocidental do Tocantins e Oriental do Tocantins;

Pará: Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense;

Amazonas: Sul Amazonense, Centro Amazonense e Norte Amazonense.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).