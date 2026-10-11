Polícia apreende 140 kg de drogas, nove armas incluindo um Fuzil e munições

Por hora1rondonia.com

Publicada em 11/10/2026 às 09h10

Uma operação policial realizada na zona rural de Nova Mamoré, em Rondônia, terminou com a apreensão de mais de 140 quilos de drogas, nove armas de fogo e 85 munições na sexta-feira (9). A ação começou após policiais tentarem abordar um veículo suspeito, cujos ocupantes desobedeceram às ordens de parada e fugiram. O automóvel foi abandonado às margens da estrada da Vila Murtinho, onde os agentes encontraram o carregamento ilegal.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, o veículo já estava sendo monitorado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré desde o dia anterior. Os investigadores suspeitavam que o automóvel estivesse sendo utilizado para o transporte de entorpecentes e acompanhavam seus deslocamentos para identificar os responsáveis pela atividade criminosa. Na sexta-feira, o carro foi localizado seguindo pelo Ramal do Laje, a cerca de três quilômetros da saída do município, quando os policiais tentaram realizar a primeira abordagem.

Durante a tentativa de interceptação, o motorista teria acelerado em direção a um dos policiais, passando muito próximo do agente antes de continuar a fuga. A equipe iniciou uma perseguição e tentou realizar uma segunda abordagem, momento em que um dos ocupantes teria exibido uma arma de fogo. Diante da situação, um policial efetuou dois disparos, mas os suspeitos conseguiram escapar e abandonaram o veículo na estrada da Vila Murtinho. Após os procedimentos periciais, foram localizadas porções de cocaína, maconha, crack, skunk, haxixe e folhas de coca, além de seis revólveres, duas pistolas e uma carabina Colt M4, de calibre 5,56 milímetros, acompanhada de 85 munições do mesmo calibre.

As buscas pelos envolvidos mobilizaram equipes da Polícia Militar, incluindo o Núcleo de Inteligência e o Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), além de agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc). Durante as diligências, um homem suspeito de atuar como batedor, função que consiste em acompanhar ou monitorar o trajeto para facilitar o transporte da carga, foi localizado pelo serviço de inteligência da PM e encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil de Nova Mamoré segue responsável pelas investigações para identificar os demais suspeitos, esclarecer a participação de cada envolvido e descobrir a origem e o destino das drogas e do armamento apreendido. O caso também deverá apurar as circunstâncias do abandono do veículo e a possível ligação dos materiais encontrados com uma rede de tráfico de drogas na região de fronteira.