Marla Souza lança “Simplesmente” e reafirma a força das mulheres no sertanejo em Rondônia

Conhecida por sua presença nos bailes, festas particulares e eventos empresariais de Rondônia, a cantora Marla Souza dá mais um passo em sua trajetória artística com o lançamento de “Simplesmente”, nova música que já está disponível nas principais plataformas digitais e ganha também um audiovisual divulgado no Instagram oficial da artista.
Atuando principalmente entre o forró e o sertanejo, Marla construiu sua carreira a partir dos palcos e da proximidade com o público rondoniense. Mulher preta e empresária da própria carreira, a cantora representa um movimento cada vez mais forte de artistas mulheres que conquistaram espaço em um mercado historicamente marcado pela predominância masculina.
A transformação do mercado sertanejo foi frequentemente destacada por Marília Mendonça, que ajudou a ampliar o espaço das mulheres dentro do gênero. Em Rondônia, Marla Souza é um dos exemplos dessa nova geração de artistas que vem ocupando esse espaço com identidade própria.
“Simplesmente” tem composição de Tullio Nunes, responsável também pela produção musical e pela estratégia de marketing deste lançamento. Nunes acompanha a trajetória de Marla desde o início e produziu todas as músicas lançadas pela artista até hoje.
Segundo o produtor, a proposta do novo trabalho vai além do lançamento de uma música.
“O mundo é muito dinâmico, e os conteúdos passam rápido hoje em dia. É preciso produzir sempre e com qualidade.”
Para Tullio, o audiovisual de “Simplesmente” também representa uma oportunidade de ampliar o alcance de uma artista que já possui uma relação consolidada com o público local. A expectativa da equipe é que o vídeo possa ultrapassar 10 mil visualizações no primeiro dia, número considerado expressivo para uma artista independente de Rondônia, com potencial de crescimento ao longo dos dias.
O lançamento faz parte de uma estratégia que Marla vem adotando para manter uma presença constante nas plataformas digitais, combinando novas músicas, conteúdos audiovisuais e comunicação nas redes sociais.
Mais do que um novo single, “Simplesmente” chega como parte de uma trajetória construída em Rondônia, por uma artista que decidiu conduzir a própria carreira e transformar sua experiência nos palcos em novos projetos.
“É um grande privilégio ser daqui e contar com minha produção totalmente daqui e com um público tão lindo e fiel como o meu. Amo vocês”, declara Marla Souza.
A canção é uma música apaixonada, estilo sofrência que o público de Marla aprecia muito.
O clipe de “Simplesmente” está disponível no Instagram oficial da cantora, @marlacantoraoficial, e a música pode ser encontrada nas principais plataformas digitais.
SERVIÇO
Artista: Marla Souza
Lançamento: “Simplesmente”
Gêneros: Sertanejo e forró
Composição: Tullio Nunes
Produção musical: Tullio Nunes
Audiovisual: disponível no Instagram oficial
Instagram: @marlacantoraoficial
Plataformas: principais serviços de streaming
Comentários
Seja o primeiro a comentar!