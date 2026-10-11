Marla Souza lança “Simplesmente” e reafirma a força das mulheres no sertanejo em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 11/10/2026 às 09h30

Conhecida por sua presença nos bailes, festas particulares e eventos empresariais de Rondônia, a cantora Marla Souza dá mais um passo em sua trajetória artística com o lançamento de “Simplesmente”, nova música que já está disponível nas principais plataformas digitais e ganha também um audiovisual divulgado no Instagram oficial da artista.

Atuando principalmente entre o forró e o sertanejo, Marla construiu sua carreira a partir dos palcos e da proximidade com o público rondoniense. Mulher preta e empresária da própria carreira, a cantora representa um movimento cada vez mais forte de artistas mulheres que conquistaram espaço em um mercado historicamente marcado pela predominância masculina.

A transformação do mercado sertanejo foi frequentemente destacada por Marília Mendonça, que ajudou a ampliar o espaço das mulheres dentro do gênero. Em Rondônia, Marla Souza é um dos exemplos dessa nova geração de artistas que vem ocupando esse espaço com identidade própria.

“Simplesmente” tem composição de Tullio Nunes, responsável também pela produção musical e pela estratégia de marketing deste lançamento. Nunes acompanha a trajetória de Marla desde o início e produziu todas as músicas lançadas pela artista até hoje.

Segundo o produtor, a proposta do novo trabalho vai além do lançamento de uma música.

“O mundo é muito dinâmico, e os conteúdos passam rápido hoje em dia. É preciso produzir sempre e com qualidade.”

Para Tullio, o audiovisual de “Simplesmente” também representa uma oportunidade de ampliar o alcance de uma artista que já possui uma relação consolidada com o público local. A expectativa da equipe é que o vídeo possa ultrapassar 10 mil visualizações no primeiro dia, número considerado expressivo para uma artista independente de Rondônia, com potencial de crescimento ao longo dos dias.

O lançamento faz parte de uma estratégia que Marla vem adotando para manter uma presença constante nas plataformas digitais, combinando novas músicas, conteúdos audiovisuais e comunicação nas redes sociais.

Mais do que um novo single, “Simplesmente” chega como parte de uma trajetória construída em Rondônia, por uma artista que decidiu conduzir a própria carreira e transformar sua experiência nos palcos em novos projetos.

“É um grande privilégio ser daqui e contar com minha produção totalmente daqui e com um público tão lindo e fiel como o meu. Amo vocês”, declara Marla Souza.

A canção é uma música apaixonada, estilo sofrência que o público de Marla aprecia muito.

O clipe de “Simplesmente” está disponível no Instagram oficial da cantora, @marlacantoraoficial, e a música pode ser encontrada nas principais plataformas digitais.

SERVIÇO

Artista: Marla Souza

Lançamento: “Simplesmente”

Gêneros: Sertanejo e forró

Composição: Tullio Nunes

Produção musical: Tullio Nunes

Audiovisual: disponível no Instagram oficial

Instagram: @marlacantoraoficial

Plataformas: principais serviços de streaming