Turistas se encantam com passeio histórico na Madeira-Mamoré

Por Jhon Silva

Publicada em 10/10/2026 às 11h25

Aos 72 anos, a aposentada Irene Matos, de São Paulo, encontrou em Porto Velho uma experiência diferente de tudo o que imaginava. Nesta quinta-feira (8), ela esteve entre os mais de 30 turistas que visitaram a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e tiveram a oportunidade de conhecer de perto um dos maiores símbolos da história da capital rondoniense.

Encantada com a cidade e com o passeio ferroviário, Irene falou sobre a experiência de conhecer um patrimônio que guarda tantas histórias.

“Estou encantada com Porto Velho. É uma cidade que tem uma história muito bonita, e poder fazer esse passeio de trem é algo especial. A gente vem de tão longe e encontra um lugar cheio de memórias, com tanta coisa interessante para conhecer. Vou levar essa experiência com muito carinho”, contou a aposentada.

O grupo, formado por visitantes de estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, chegou à capital por meio de uma empresa de turismo da região Sul do país. A programação incluiu uma visita ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e um passeio no vagão PP56, equipamento histórico que voltou a circular após 29 anos sem realizar esse percurso.

Para a aposentada Lívia Magalhães, de 69 anos, que veio de Belo Horizonte, conhecer a trajetória da ferrovia foi um dos momentos mais marcantes da viagem.

“Conhecer a história da Madeira-Mamoré é emocionante. Quando a gente escuta tudo o que aconteceu aqui e percebe a importância dessa ferrovia para a cidade, o passeio ganha outro significado. Não é apenas andar de trem, é conhecer uma parte importante da história do Brasil”.

ROTEIRO DOS TURISTAS

A presença dos visitantes também representa uma oportunidade de ampliar a divulgação dos atrativos turísticos de Porto Velho para outras regiões do país.

A guia de turismo Márcia Borges explicou que o trabalho de divulgação do destino envolve diferentes empresas e profissionais que atuam para atrair visitantes interessados na história e nas experiências oferecidas pela capital.

“Essa proposta foi pensada para valorizar o nosso turismo, mas pode ser executada por várias empresas. Hoje estamos recebendo um grupo trazido por uma agência de fora, que escolheu Porto Velho para apresentar aos seus clientes a experiência do turismo ferroviário”.

O guia de turismo Jairo Júnior, representante da empresa responsável pelo grupo, contou que os pacotes são organizados para atender viajantes de diferentes estados brasileiros.

“Somos uma empresa do Sul e temos clientes do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Montamos roteiros para pessoas de qualquer parte do Brasil que queiram conhecer lugares diferentes. Esses turistas descobriram as belezas e a história dessa região e escolheram viajar conosco para viver essa experiência”.

RESGATE HISTÓRICO

O passeio aconteceu durante a programação da Expoturismo, evento que reúne iniciativas voltadas à divulgação dos destinos e atrativos turísticos de Rondônia.

Para o secretário executivo de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Aleks Palitot, receber visitantes de outras regiões demonstra o potencial da Madeira-Mamoré como atrativo turístico.

“Estamos muito felizes em receber mais de 30 turistas de diferentes estados, em parceria com uma agência local que realiza o receptivo. Eles tiveram a oportunidade de passear no nosso vagão PP56, recentemente devolvido à cidade para o turismo histórico. É uma experiência que apresenta nossa identidade, valoriza a memória ferroviária e mostra a quem vem de fora um pouco da história de Porto Velho”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a recuperação do patrimônio ferroviário também abre novas possibilidades para a economia e o turismo.

“É gratificante ver pessoas de outros estados chegando a Porto Velho para conhecer nossa história. Recuperar a Madeira-Mamoré também significa criar oportunidades para o turismo, movimentar a economia e valorizar aquilo que faz parte da identidade da nossa cidade”.

A visita dos turistas mostra como a recuperação dos equipamentos históricos pode transformar a memória ferroviária em uma experiência para moradores e visitantes.