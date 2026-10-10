Prefeitura reconhece professores que transformam a educação com projetos de empreendedorismo e educação financeira

Por Assessoria

Publicada em 10/10/2026 às 11h11

Ao longo de 2026, professores e supervisores escolares da rede municipal de ensino de Porto Velho, desenvolveram diversos projetos que vem contribuindo para ampliar as oportunidades de aprendizagem. Projetos como o Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e Financinhas, do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) alcançaram aproximadamente 22 mil estudantes de 53 escolas municipais de Ensino Fundamental, levando à sala de aula conhecimentos que estimulam a criatividade, o planejamento, o consumo consciente e o desenvolvimento de habilidades empreendedoras desde a infância.

E a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), além de comemorar os resultados e como forma de valorizar a dedicação dos profissionais, promoveu a premiação “Professores que Inspiram” reconhecendo aqueles que se destacaram na aplicação dos projetos e na construção de experiências de aprendizagem para os estudantes.

E nos dias 10 e 11 de outubro, os profissionais contemplados participarão de uma programação especial no Graúna Resort Hotel, em Ouro Preto do Oeste (RO), com viagem e despesas pagas pelos parceiros Sebrae e Sicoob.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, reconhecer os profissionais é também valorizar quem transforma as políticas educacionais em experiências concretas dentro das escolas. “São profissionais que, com dedicação e criatividade, ajudam nossos estudantes a desenvolver autonomia, responsabilidade e capacidade de fazer escolhas conscientes. Valorizar esses educadores é investir diretamente na qualidade da educação municipal”, destacou Giordani Lima.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de investir em iniciativas que valorizam os profissionais e contribuem para a formação dos estudantes.“Uma educação de qualidade se constrói com profissionais comprometidos, oportunidades de aprendizagem e parcerias que geram resultados para a comunidade. Reconhecer o trabalho dos nossos professores é reconhecer quem está diariamente ajudando a formar cidadãos mais preparados para o futuro. Queremos que nossos estudantes aprendam não apenas os conteúdos escolares, mas também valores e habilidades que levem para toda a vida”, afirmou Léo Moraes.

A iniciativa

Alunos participam de atividades educativas que estimulam a criatividade, o empreendedorismo e planejamento financeiro

A iniciativa integra o Programa de Educação Financeira e Empreendedora da Rede Municipal de Ensino, criado para fortalecer as práticas pedagógicas e estimular conhecimentos relacionados ao planejamento financeiro, ao consumo consciente, à organização, à autonomia, à responsabilidade, à criatividade e ao empreendedorismo.

Os projetos foram desenvolvidos em parceria com o Sebrae e o Sicoob, que disponibilizaram materiais pedagógicos, formação continuada para os professores e acompanhamento das atividades por tutores das instituições parceiras. As ações estão alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à Lei Municipal nº 3.271/2025, que dispõe sobre o Programa de Educação Financeira na Rede Pública de Ensino de Porto Velho, regulamentada pela Resolução nº 054/CME/2025.

O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) foi aplicado com estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, por meio de atividades adaptadas a cada faixa etária. Os conteúdos abordaram descobertas empreendedoras, alimentação, sustentabilidade, produção cultural, criatividade e valorização das características regionais.

Entre as propostas desenvolvidas estão “Descobertas Empreendedoras no Jardim Sensorial”, para o 1º ano; “Descobrindo Alimentos e Temperos Naturais”, para o 2º ano; “Brinquedos Ecológicos”, para o 3º ano; “Produções Culturais Criativas”, para o 4º ano; e “Sabores e Cores Regionais”, para o 5º ano.

Já o Financinhas trabalhou a educação financeira de maneira lúdica, utilizando histórias e situações do cotidiano infantil para abordar conceitos relacionados ao dinheiro, ao consumo, às escolhas e ao planejamento. A coleção de livros paradidáticos contempla materiais específicos para estudantes do 1º ao 5º ano.

A proposta é mostrar que a educação financeira vai além da Matemática, envolvendo também aspectos sociais, éticos e relacionados ao projeto de vida. Dessa forma, os estudantes são incentivados a compreender o valor do planejamento, refletir antes de consumir e assumir responsabilidades pelas próprias escolhas.

Mais do que abordar conceitos financeiros e empreendedores, os projetos estimularam experiências relacionadas à cooperação, à criatividade, à organização e à tomada de decisões, aproximando o conteúdo escolar da realidade dos estudantes.

Com aproximadamente 22 mil alunos alcançados em 53 escolas, a iniciativa reforça a importância da parceria entre o poder público, as instituições parceiras e os profissionais da educação para promover uma formação integral.

Texto: Meiry Santos