CER realiza ação especial de Dia das Crianças para pacientes em reabilitação

Por Taiana Mendonça

Publicada em 10/10/2026 às 11h02

Programação promovida pela equipe de saúde ofereceu momentos de recreação, brincadeiras, lanche apoiado pela Semusa e entrega de brindes para as crianças atendidas

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Centro Especializado em Reabilitação (CER), promoveu nos dias 7 e 8 de outubro uma programação festiva em celebração ao Dia das Crianças. O evento, voltado exclusivamente aos pacientes infantis da unidade, aliou momentos de lazer, ludicidade e integração ao processo terapêutico.

Com a temática divertida do “Cabelo Maluco” e da “Meia Maluca”, as crianças atendidas pelas equipes de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia participaram de atividades recreativas dinâmicas. A ação contou com a mobilização da equipe do CER para a ornamentação, lembrancinhas e brindes, além do apoio da Semusa na oferta do lanche para os participantes. A presença nas atividades também foi contabilizada no cronograma de atendimento diário dos pacientes.

O prefeito Léo Moraes destacou o impacto do atendimento humanizado no desenvolvimento das crianças. "Levar leveza e alegria para o ambiente de reabilitação faz toda a diferença no desenvolvimento dos nossos pequenos. Parabenizo a equipe do CER por organizar um momento tão acolhedor para as crianças e suas famílias", declarou o prefeito.

A gerente do Centro Especializado em Reabilitação (CER), Jamili de Sá Medeiros, ressaltou o compromisso da equipe em proporcionar um ambiente acolhedor para o tratamento. "A recreação e o brincar fazem parte do processo terapêutico e estimulam a evolução do tratamento. Toda a nossa equipe se dedicou com muito carinho para organizar essa festa, garantindo que o cuidado com a saúde dos nossos pequenos aconteça com alegria e humanização", pontuou a gerente.

Atendimento Especializado

O Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado na rua Jamari, nº 1880, bairro Pedrinhas, integra a rede municipal de saúde oferecendo assistência multidisciplinar gratuita a pacientes com necessidades de reabilitação física, auditiva, intelectual e visual.