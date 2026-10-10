Motorista encerra 40 anos de serviços prestados à Prefeitura de Porto Velho e recebe homenagem

Por Meiry Santos

Publicada em 10/10/2026 às 11h30

Quatro décadas de dedicação, compromisso e respeito ao serviço público. Essa é a trajetória de Osvaldo Fernandes Filho, servidor e motorista que completa 40 anos de serviços prestados à Prefeitura de Porto Velho, construindo uma história de trabalho e contribuição para o município e, especialmente, para a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ao longo dessa caminhada, Osvaldo ajudou a movimentar não apenas veículos, mas também pessoas, equipes, materiais e ações que fazem parte da rotina da educação municipal. Uma trajetória marcada pela responsabilidade, pelo respeito aos colegas e pelo profissionalismo.

E é justamente neste mês de outubro que essa história profissional chega a um momento especial. Depois de 40 anos de serviço público, Osvaldo inicia uma nova etapa com a aposentadoria, encerrando um ciclo de trabalho e dedicação que deixa como legado o reconhecimento de todos que conviveram com ele.

Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, reconhecer servidores como Osvaldo é também valorizar a história da própria administração pública “Quarenta anos de serviço público representam muito mais do que uma marca no calendário. Representam uma vida dedicada a servir à população e contribuir para que a educação municipal aconteça todos os dias. A Semed agradece por toda essa trajetória e por tudo o que ele representa para a nossa equipe”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também destaca a importância dos servidores que constroem, diariamente, a história do município. “Porto Velho é feita por pessoas. São servidores como o Osvaldo, que dedicam décadas de suas vidas ao serviço público, que ajudam a cidade a avançar. São 40 anos de trabalho, dedicação e compromisso com a população. Em nome da Prefeitura de Porto Velho, deixo nosso reconhecimento, nossa gratidão e nossos parabéns por essa história tão bonita.”

Reconhecimento especial da equipe

No setor de Logística e Transporte da Semed, onde Osvaldo construiu parte significativa de sua trajetória, o reconhecimento é ainda mais especial.

A equipe faz questão de registrar um agradecimento pela convivência e por uma trajetória marcada principalmente pela dedicação, respeito e profissionalismo. “O Osvaldo é daqueles profissionais que deixam uma marca por onde passam. São 40 anos de dedicação e uma história construída com muito respeito e profissionalismo. Para nós, do setor de Logística e Transporte, é uma satisfação poder reconhecer e agradecer por tudo o que ele fez e continua fazendo pela Semed. Nosso muito obrigado por cada dia de trabalho, por cada missão cumprida e por toda essa dedicação”, enfatizou Thiago Oliveira, chefe do setor.

Um novo capítulo

A aposentadoria marca o encerramento de uma longa jornada profissional, mas também abre espaço para novos momentos, projetos e experiências. Depois de quatro décadas dedicadas ao serviço público, Osvaldo deixa a rotina da Semed levando consigo o carinho e o reconhecimento dos colegas e deixando para trás uma história que ajudou a construir parte da trajetória da educação municipal de Porto Velho.

Mais do que celebrar uma aposentadoria, a homenagem representa o reconhecimento a 40 anos de uma vida dedicada ao trabalho, ao serviço público e à população de Porto Velho.

Agora, começa um novo capítulo, com a certeza de que a missão foi cumprida e de que seu legado permanecerá na memória daqueles que tiveram a oportunidade de compartilhar essa caminhada.