O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo terá calor intenso e chuva localizada no Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 11/10/2026 às 09h00

O domingo será de tempo quente em praticamente toda a Região Norte, com maior presença de nuvens em alguns estados e possibilidade de chuva localizada. No oeste da região, especialmente em áreas do Amazonas, Rondônia e Acre, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Em Roraima, também há previsão de aumento da instabilidade, principalmente durante os períodos de maior aquecimento. No Pará e Amapá, o tempo permanece mais variável, com possibilidade de chuva pontual em algumas áreas.



No Tocantins, o cenário segue predominantemente quente, com poucas nuvens e temperaturas elevadas. Palmas pode chegar a 38°C. Boa Vista e Manaus chegam a 37°C, enquanto Belém alcança 35°C.



No Acre, Rio Branco varia entre 25°C e 35°C. Porto Velho terá máxima de 34°C e Macapá chega a 33°C. O interior da região continua sendo o principal ponto de atenção para o calor.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).