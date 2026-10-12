Carreata em Jaru reúne apoiadores em ato de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 08h30

O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério, o deputado federal Lúcio Mosquini, o prefeito de Jaru, Jeverson Lima, e o deputado estadual Luís do Hospital participaram de uma mobilização política em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O encontro ocorreu na manhã de sábado (10), no município de Jaru, em Rondônia.

A manifestação reuniu apoiadores, convidados e outras lideranças políticas, que acompanharam um percurso pelas ruas da cidade. A movimentação contou com grande quantidade de veículos e participantes, conforme o relato da mobilização.

Durante o evento, representantes políticos e convidados ressaltaram a importância da participação dos apoiadores no período eleitoral e da articulação de forças políticas em torno da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

A demonstração pública de apoio foi realizada por meio de uma carreata, com a presença de simpatizantes e autoridades políticas que acompanharam a mobilização no município.