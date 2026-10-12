Jean Mendonça participa de Festa das Crianças em Espigão e destaca trabalho da Prefeitura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/10/2026 às 08h20

O sorteio de 97 bicicletas esteve entre os destaques da Festa das Crianças realizada em Espigão D’Oeste, em Rondônia. A programação, dedicada à celebração da infância, contou com a presença do deputado estadual Jean Mendonça (PL), que acompanhou as atividades e ressaltou a importância de promover momentos de lazer e convivência para o público infantil.

A realização do evento envolveu a Prefeitura de Espigão D’Oeste, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SEMELC) e profissionais responsáveis pela organização da festividade.

Durante sua participação, Jean Mendonça parabenizou o prefeito Wéliton Pereira Campos e as equipes das secretarias municipais pelo trabalho desenvolvido. O parlamentar também destacou que a comemoração foi realizada em um ambiente seguro e com atividades voltadas à diversão das crianças.

Ao comentar a iniciativa, o deputado defendeu a valorização de ocasiões que aproximam as famílias e fortalecem os vínculos entre os integrantes da comunidade. Segundo ele, celebrações dessa natureza também contribuem para proporcionar experiências e lembranças afetivas durante a infância.

A participação de Jean Mendonça na festividade foi registrada em manifestação do próprio parlamentar, na qual foram reconhecidos os esforços dos organizadores e ressaltada a importância da data para as crianças de Espigão D’Oeste.