O TEMPO E A TEMPERATURA: pancadas de chuva e alerta de tempestade atingem estados do Norte nesta segunda-feira (19)

Por Viviane Bessa

Publicada em 19/10/2026 às 08h00

A segunda-feira (19) apresenta tempo instável na Região Norte, com pancadas de chuva e risco de tempestades em diversos estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, todo o estado, incluindo o Vale do Acre e o Vale do Juruá, registra muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Rio Branco, os termômetros marcam mínima de 23°C e máxima de 35°C.

No Amazonas, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no centro, sul, norte e sudoeste. Em Manaus, a mínima é de 26°C e a máxima chega a 35°C.

Em Rondônia, o estado enfrenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no leste e na região de Madeira-Guaporé. Em Porto Velho, a temperatura oscila entre 24°C e 35°C.

Em Roraima, o norte e o sul do estado registram muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Boa Vista, a mínima fica em 27°C e a máxima atinge 37°C.

No Tocantins, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro, sul e oeste. Em Palmas, a variação térmica vai de 24°C a 35°C.

No Pará, a porção oeste e o sul têm muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o nordeste e o norte do estado apresentam muitas nuvens. Em Belém, a mínima é de 25°C e a máxima de 36°C.

No Amapá, o tempo fica mais aberto, com predomínio de poucas nuvens. Em Macapá, as temperaturas variam entre 25°C e 35°C.

No interior da Região Norte, a forte massa de ar quente se intensifica, mantendo o ambiente extremamente abafado com risco de temporais isolados de fim de tarde no oeste. Os termômetros registram noites com mínimas na faixa de 23°C a 25°C, subindo de forma severa no decorrer do dia até atingirem marcas máximas entre 36°C e 38°C.

Alerta de tempestade

Também está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, das 00h00 às 23h59 desta segunda-feira (19). A área de abrangência inclui:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Amazonas: Centro, Norte, Sudoeste e Sul Amazonense;

Rondônia: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé;

Roraima: Norte e Sul de Roraima.

Estão previstas chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo, com baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de galhos de árvores.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).