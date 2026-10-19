Governo de Rondônia realiza aula inaugural do Curso de Formação Técnico-Profissional da Polícia Civil

Por Jackson Vicente

Publicada em 19/10/2026 às 08h38

A preparação dos novos profissionais da segurança pública ganhou mais uma etapa importante em Rondônia, com a solenidade de aula inaugural do Curso de Formação Técnico-Profissional da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) nesta sexta-feira (16), em Porto Velho. A capacitação reúne diversas metodologias para o exercício das funções dos policiais civis, que passam pela formação técnica e operacional voltada às necessidades da instituição e ao atendimento da população.

No total, 365 alunos matriculados no curso estiveram na solenidade, entre médicos, delegados, escrivães, agentes de polícia e datiloscopistas. A formação tem duração de 60 dias, e segue um cronograma estabelecido pela Academia de Polícia Civil do Estado (Acadepol) com continuidade da capacitação após a posse dos novos profissionais; segundo a entidade, a previsão é de que, até o encerramento da formação, mais de 380 alunos sejam formados.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a qualificação integra as ações do Executivo Estadual para fortalecer a segurança pública e ampliar a capacidade de resposta às demandas da sociedade. “A formação dos novos policiais é um investimento na proteção da população e no fortalecimento das instituições. Queremos profissionais que estejam cada vez mais preparados para atuar com competência, respeito aos direitos humanos e compromisso com os cidadãos rondonienses.”

Para o titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), José Hélio Pachá, a formação é mais um investimento das políticas públicas destinadas ao setor da segurança pública em Rondônia. “Investir na formação dos novos policiais é fundamental para aprimorar a atuação das forças de segurança, fortalecer a investigação criminal e garantir um atendimento cada vez mais eficiente à população”, evidenciou.

GRADE CURRICULAR

Esta é a segunda turma do curso técnico da PCRO, reunindo uma grade curricular que contempla disciplinas como Direitos Humanos; Noções de Investigação Policial; Sistemas Cartorários; Armamento e Tiro; Condicionamento Físico; Conduta Policial; e Disciplina. O conteúdo busca aliar conhecimento técnico, preparo operacional e responsabilidade no exercício da função pública, com foco na investigação criminal e na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

O diretor-geral da PCRO, Jeremias Mendes de Souza, destacou que esta é uma etapa fundamental considerando os desafios no estado. “Todos estes alunos vão receber conhecimento técnico e operacional para atuar com responsabilidade, fortalecer as investigações e atender melhor o cidadão. Essa preparação também é importante na garantia que os novos policiais conheçam os procedimentos da instituição e estejam prontos para exercer suas funções com competência, equilíbrio e respeito.”

INVESTIMENTOS

A primeira turma do curso teve o processo realizado em 2024, com a participação de 324 alunos, dos quais 309 tomaram posse. Conforme a Academia, esta formação representa um investimento total, para custeio de horas aulas e bolsas de estudo, de R$ 7.039.540 milhões, oriundos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e governo do Estado, reforçando o compromisso com a formação e a qualificação dos profissionais.

Segundo a diretora da Acadepol, Keity Mota Soares, responsável pela coordenação da formação, o curso representa uma etapa essencial para alinhar os novos profissionais às diretrizes e às responsabilidades da instituição. “Nosso objetivo é oferecer uma formação consistente, que treine estes alunos para exercer suas atribuições com técnica, equilíbrio e responsabilidade no estado”, salientou.