Colisão entre moto e carro deixa três pessoas gravemente feridas

Por hora1rondonia.com

Publicada em 19/10/2026 às 09h00

Um grave acidente envolvendo um carro elétrico Geely EX2 e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Avenida Calama com a Rua Buenos Aires, no bairro Embratel, em Porto Velho, capital de Rondônia.

Segundo informações preliminares, o carro seguia pela Avenida Calama, no sentido Centro, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Buenos Aires. Na moto estavam dois homens, sendo um deles o condutor que trabalhava por aplicativo de transporte.

A motocicleta teria avançado a via preferencial e colidido contra a lateral esquerda do carro elétrico, provocando um forte impacto. Com a colisão, os dois ocupantes da motocicleta ficaram gravemente feridos. O condutor precisou ser intubado, e ambos foram socorridos por equipes de emergência e encaminhados ao Hospital João Paulo II.

O motorista do carro elétrico, que também trabalha por aplicativo, sofreu um ferimento grave na cabeça e igualmente precisou ser levado ao Hospital João Paulo II para atendimento médico. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.