Ação conjunta da Polícia intercepta 244 quilos de drogas na fronteira

Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/10/2026 às 08h50

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Nova Mamoré e do Denarc, apreendeu aproximadamente 244 quilos de entorpecentes e um veículo usado em transporte ilícito transfronteiriço no domingo (18).

Durante a abordagem no município, ocupantes do veículo atiraram contra os policiais, que revidaram sem ferimentos entre os agentes, e os suspeitos fugiram para área de mata.

No interior do automóvel foram encontrados diversos tipos de drogas e um equipamento de comunicação via satélite, e as investigações seguem para identificar os donos do carregamento e a rota do tráfico internacional.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Mamoré e em ação conjunta com o Departamento de Narcóticos (Denarc), apreendeu aproximadamente 244 quilos de entorpecentes e um veículo utilizado no transporte ilícito transfronteiriço. A intervenção ocorreu no domingo (18) durante diligências de rotina voltadas ao combate ao crime organizado na faixa de fronteira.

No decorrer da abordagem no município, os ocupantes do veículo tentaram fugir e efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes policiais. Os agentes reagiram à agressão para conter a ameaça, e nenhum policial ficou ferido na troca de tiros. Os suspeitos abandonaram o automóvel e se embrenharam em área de mata, dando início a buscas na região para localizar os envolvidos.

Em vistoria detalhada no interior do automóvel, os investigadores encontraram uma carga variada de drogas, composta por maconha do tipo skunk, cocaína, crack e haxixe, além de um equipamento de comunicação via satélite. O veículo e todo o material foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré para formalização do procedimento cartorário.

As investigações prosseguem para identificar os donos do carregamento e mapear a rota de tráfico internacional.