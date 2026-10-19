Homem é encontrado morto com as mãos amarradas na zona rural

Por Conexão Rondônia

Publicada em 19/10/2026 às 08h40

O homem encontrado morto na manhã deste domingo, 18 de outubro, na Linha 40, sentido Espigão do Oeste, na zona rural de Pimenta Bueno (RO), teria sido identificado como Kauan de Oliveira.

Segundo informações levantadas, Kauan já foi morador do município de Pimenta Bueno, porém, ultimamente, estaria pela região de Rolim de Moura (RO).

Conforme divulgado anteriormente pelo site Conexão Rondônia, o corpo foi localizado com as mãos amarradas para trás, circunstância que levantou a suspeita de uma possível execução.

A Polícia Militar esteve no local, juntamente com a equipe da Perícia Técnica e agentes da Funerária Sistema Bom Pastor, realizando os procedimentos necessários.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do possível crime, nem sobre suspeitos envolvidos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias da morte.

O site Conexão Rondônia segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que forem disponibilizadas pelas autoridades competentes.