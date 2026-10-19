Mulher fica ferida após carro capotar na RO-010, próximo à Linha 176

Por Rondonianews.com

Publicada em 19/10/2026 às 08h40

Um acidente de trânsito envolvendo um carro foi registrado na tarde deste domingo (18), na RO-010, nas proximidades da Linha 176, em Rolim de Moura (RO).

Segundo informações, a condutora trafegava pela rodovia no sentido Rolim de Moura quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo capotasse.

A mulher sofreu ferimentos leves. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao local para prestar atendimento à vítima.

A Polícia Militar também esteve presente para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.