O TEMPO E A TEMPERATURA: Oeste da Região Norte terá pancadas de chuva e chuviscos isolados nesta quarta-feira (21)

Por Viviane Bessa

Publicada em 21/10/2026 às 08h00

A previsão para esta quarta-feira (21) indica instabilidades com pancadas de chuva e variação de nebulosidade na Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Amazonas, o dia segue com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com registro de tempo encoberto e chuvisco em Manaus, onde a mínima fica em 26°C e a máxima alcança 35°C.

No Acre, predomina o tempo nublado com chuvisco. Em Rio Branco, os termômetros registram mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Em Rondônia, o tempo fica encoberto com chuvisco no norte e centro do estado, enquanto o sul registra pancadas de chuva isoladas. Em Porto Velho, a variação térmica fica entre 25°C e 34°C.

Em Roraima, o centro-sul apresenta pancadas de chuva, e o norte registra tempo encoberto com chuvisco. Em Boa Vista, a mínima é de 27°C e a máxima atinge 37°C.

No Pará, a metade sul e o sudoeste registram pancadas de chuva, enquanto o nordeste e a faixa litorânea têm predomínio de muitas nuvens e poucas nuvens. Em Belém, o céu fica encoberto, com mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Amapá, o tempo varia entre nublado e poucas nuvens na maior parte do estado. Em Macapá, a temperatura mínima é de 25°C e a máxima é de 34°C.

No Tocantins, o dia terá pancadas de chuva no oeste e sul, com tempo encoberto e chuvisco na capital. Em Palmas, a mínima prevista é de 25°C e a máxima chega a 36°C.

No interior da Região Norte, a atuação de um sistema de baixa pressão mantém a umidade alta e o calor extremo. O dia começa abafado, com mínimas entre 23°C e 26°C, e as máximas à tarde sobem rapidamente, atingindo com facilidade marcas severas entre 35°C e 38°C, acompanhadas de pancadas de chuva localizadas.

Alerta de chuvas intensas

Está em vigor um aviso de chuvas intensas, classificado como perigo potencial, com validade de quarta-feira (21), das 00h01 às 23h59. A área de abrangência inclui:

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Rondônia: Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé;

Amazonas: Centro, Sudoeste, Sul e Norte Amazonense;

Roraima: Sul de Roraima;

Pará: Sudoeste Paraense.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O QUE É NUBLADO?

Céu totalmente encoberto por oito oitavos na camada de nuvens. A cobertura de nuvens é estimada em oitavos (oktas) da abóbada celeste, somando-se todas as nuvens presentes naquela camada específica.

O QUE É CHUVISCO OU GAROA?

Precipitação uniforme, composta exclusivamente por gotículas de água muito pequenas (diâmetro inferior a 0,5 mm), próximas entre si e que dão a impressão de quase flutuar no ar

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).