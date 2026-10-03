O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva marca o sábado (3) na Região Norte

Por Viviane Bessa

Publicada em 03/10/2026 às 08h00

O sábado (3) terá chuva em diferentes pontos da Região Norte, com pancadas previstas principalmente em áreas do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. No Pará e no Amapá, há setores com menor condição de precipitação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão indica muitas nuvens com chuva. Em Palmas, os termômetros variam entre 25°C e 34°C.

No Pará, o tempo varia entre maior nebulosidade e ocorrência de chuva. Em Belém, a previsão é de muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 35°C. A condição para precipitação aumenta em áreas do oeste e sul do estado.

No Amapá, predominam muitas nuvens. Em Macapá, as temperaturas ficam entre 25°C e 35°C.

Em Roraima, há pancadas de chuva em diferentes pontos do estado. Em Boa Vista, a mínima prevista é de 27°C, enquanto a máxima chega a 37°C, a maior entre as capitais da região.

No Amazonas, a previsão aponta pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ocorrência em diferentes áreas do estado. Em Manaus, os termômetros variam entre 26°C e 34°C.

Em Rondônia, o sábado terá pancadas de chuva, incluindo áreas do norte e oeste do estado. Em Porto Velho, a temperatura varia de 23°C a 31°C.

No Acre, também há previsão de pancadas de chuva, com ocorrência em diferentes áreas do estado. Em Rio Branco, a mínima será de 24°C e a máxima pode alcançar 35°C.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).