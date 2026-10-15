O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva e trovoadas atingem maior parte da Região Norte nesta quinta-feira (15)

Por Viviane Bessa

Publicada em 15/10/2026 às 08h00

A previsão do tempo para quinta-feira (15) indica instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte dos estados do setor sul e oeste da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado. Em Palmas, os termômetros variam entre mínima de 26°C e máxima de 35°C.

Em Rondônia, o tempo segue com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Na capital, Porto Velho, a menor temperatura registrada será de 25°C e a máxima chega a 32°C.

No Acre, o dia também será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Em Rio Branco, a mínima fica em 24°C e a máxima atinge 35°C.

No Amazonas, há divisão no comportamento do tempo: o sul e o oeste apresentam muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, enquanto a faixa central e norte registra muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Manaus, as temperaturas variam entre 26°C e 36°C.

Em Roraima, o dia terá muitas nuvens com chuva isolada. Em Boa Vista, a mínima é de 26°C e a máxima alcança 38°C.

No Pará, áreas do sul e oeste contam com muitas nuvens e pancadas de chuva, enquanto o nordeste e a região metropolitana registram apenas muitas nuvens. Em Belém, a mínima fica em 25°C e a máxima atinge 36°C.

No Amapá, o tempo permanece predominantemente com muitas nuvens. Em Macapá, a temperatura mínima prevista é de 25°C e a máxima atinge 34°C.

O interior da região segue sob o domínio de altas temperaturas associadas a elevados índices de umidade relativa do ar. Áreas do interior do Acre, de Rondônia e do sul do Amazonas registram tardes com máximas de 36°C a 38°C e períodos noturnos com marcas mínimas elevadas, na casa de 24°C. No interior do Tocantins e sul do Pará, a ausência de nuvens eleva os termômetros uniformemente para 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).