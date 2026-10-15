Centro do Idoso recebe ação do INSS com roda de conversa nesta sexta-feira
Por Assessoria
Publicada em 15/10/2026 às 08h48
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Nesta sexta-feira (16/10), o INSS realizará uma ação especial voltada para toda a população idosa do nosso município!

Será um momento de palestra com roda de conversa, ideal para quem precisa de ajuda com a conta gov.br, além de suporte, orientação e esclarecimento de dúvidas sobre benefícios e serviços previdenciários.

Um momento de diálogo, informação e valorização da pessoa idosa!

 Local: Centro de Convivência do Idoso

 Endereço: Avenida Manaus, 5477 — Centro

 Data: Sexta-feira, 16/10/2026

 Horário: Das 08h às 12h

Geral ROLIM DE MOURA
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