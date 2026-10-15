Centro do Idoso recebe ação do INSS com roda de conversa nesta sexta-feira

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 08h48

Nesta sexta-feira (16/10), o INSS realizará uma ação especial voltada para toda a população idosa do nosso município!

Será um momento de palestra com roda de conversa, ideal para quem precisa de ajuda com a conta gov.br, além de suporte, orientação e esclarecimento de dúvidas sobre benefícios e serviços previdenciários.

Um momento de diálogo, informação e valorização da pessoa idosa!

Local: Centro de Convivência do Idoso

Endereço: Avenida Manaus, 5477 — Centro

Data: Sexta-feira, 16/10/2026

Horário: Das 08h às 12h