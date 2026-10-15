Centro do Idoso recebe ação do INSS com roda de conversa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (16/10), o INSS realizará uma ação especial voltada para toda a população idosa do nosso município!
Será um momento de palestra com roda de conversa, ideal para quem precisa de ajuda com a conta gov.br, além de suporte, orientação e esclarecimento de dúvidas sobre benefícios e serviços previdenciários.
Um momento de diálogo, informação e valorização da pessoa idosa!
Local: Centro de Convivência do Idoso
Endereço: Avenida Manaus, 5477 — Centro
Data: Sexta-feira, 16/10/2026
Horário: Das 08h às 12h
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