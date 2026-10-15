Marcos Rogério acusa aliados do PT de espalhar “fake news” envolvendo Flávio Bolsonaro e nega plano de cortes de direitos dos servidores de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/10/2026 às 08h46

PORTO VELHO, RO - O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), negou a autenticidade de um documento chamado “Tesouraço Estadual”, que circula entre servidores públicos com a indicação de que seu futuro governo adotaria medidas envolvendo cortes de direitos do funcionalismo. Durante entrevista à Rádio 97,9 FM, de Machadinho d'Oeste, o político classificou o conteúdo como uma montagem, acusou aliados do Partido dos Trabalhadores (PT) de produzirem o material e assegurou que sua proposta para a administração estadual é fortalecer os serviços públicos e valorizar os profissionais responsáveis pelo atendimento à população.

A manifestação ocorreu diante da circulação de um suposto plano atribuído a Marcos Rogério, ao PL e a Flávio Bolsonaro. A peça apresentada pelo governador eleito menciona um programa de reorganização administrativa, gestão de pessoas e modernização dos serviços públicos de Rondônia, apresentado como se tivesse recebido aprovação política das lideranças citadas. Rogério rejeitou a vinculação do documento à sua equipe e afirmou que a iniciativa busca provocar insegurança entre os servidores estaduais.

“Deixa eu dizer, deixa claro aqui, quem produziu isso aqui são os aliados do PT, ok?”, declarou durante a entrevista.

A acusação foi feita diretamente pelo governador eleito. No trecho da entrevista, entretanto, não foram apresentados elementos que permitam comprovar de maneira independente quem elaborou ou colocou o documento em circulação.

Marcos Rogério sustentou que o material foi fabricado para atribuir ao seu futuro governo medidas que não integram suas propostas. Segundo ele, a divulgação estaria relacionada a uma tentativa de causar receio entre trabalhadores do Estado, especialmente diante da possibilidade de alterações em direitos e remunerações.

“Esse documento não existe, isso é uma fraude, é uma montagem que a turma de apoio ao presidente Lula está fazendo em Rondônia pra tentar enganar o servidor público. Tanto que o documento até é cheio de erros.”

O governador eleito também questionou a qualidade do conteúdo divulgado. Para ele, os problemas existentes na redação da peça seriam perceptíveis a quem examinasse o texto, reforçando sua alegação de que o suposto plano não teria origem em sua campanha nem na de Flávio Bolsonaro.

Ao abordar o assunto, Marcos Rogério relacionou a circulação do documento a outras afirmações que atribuiu a adversários políticos sobre propostas de Flávio Bolsonaro. Entre os exemplos mencionados estão alegações de que o candidato acabaria com aposentadorias e com o Bolsa Família. O governador eleito contestou essas versões e afirmou que, durante o governo de Jair Bolsonaro, teria ocorrido o maior aumento da história do benefício. Essa última avaliação foi apresentada por ele.

Na parte dedicada especificamente aos servidores de Rondônia, Marcos Rogério procurou afastar a possibilidade de que o suposto documento represente uma orientação administrativa de sua gestão. Afirmou que pretende fortalecer o serviço público, melhorar seu funcionamento e garantir a prestação de serviços de qualidade aos cidadãos, incluindo atendimento e execução das atividades sob responsabilidade do Estado.

Ele também rejeitou a ideia de sacrificar financeiramente os servidores para viabilizar outras medidas de governo. A declaração foi acompanhada de uma defesa direta dos profissionais que trabalham na administração pública.

“Não, você não tira dinheiro de quem está trabalhando”, afirmou.

Na sequência, reforçou que a atuação dos servidores deve ser reconhecida pela administração estadual, associando a valorização profissional à prestação dos serviços públicos.

“Você valoriza quem está entregando.”

A posição também foi divulgada por Marcos Rogério em seu perfil oficial no Instagram, acompanhado de um vídeo no qual aparece o documento com a identificação de “FAKE NEWS”. Na publicação, o governador eleito reiterou que as medidas apresentadas no material não correspondem ao seu programa de governo.

“Quero deixar muito claro que esse documento não foi elaborado por mim, não foi produzido pela nossa equipe e não representa o nosso plano de governo.”

Na mesma manifestação, Marcos Rogério relacionou o episódio à disputa presidencial e afirmou considerar a divulgação uma tentativa de prejudicar politicamente Flávio Bolsonaro. A interpretação sobre a finalidade eleitoral do documento foi apresentada pelo próprio governador eleito.

“É lamentável que uma desinformação como essa seja espalhada justamente em pleno segundo turno das eleições presidenciais com objetivo de prejudicar a campanha de Flávio Bolsonaro.”

A publicação terminou com um pedido para que os seguidores ajudassem a divulgar o posicionamento: “Curta, comente e ajude a espalhar a verdade!”

Com as declarações à emissora de Machadinho d'Oeste e a manifestação nas redes sociais, Marcos Rogério procurou desvincular seu futuro governo do chamado “Tesouraço Estadual”. Na entrevista, não foram detalhadas medidas administrativas específicas, cronogramas ou propostas de alteração na estrutura de pessoal. O compromisso apresentado pelo governador eleito foi o de fortalecer o funcionamento dos serviços públicos de Rondônia, assegurar atendimento à população e valorizar os servidores responsáveis por sua execução.

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