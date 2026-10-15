Prefeitura conclui primeira etapa da construção da ponte de concreto e aço sobre o Rio Salvador, na Linha 601

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 08h26

A Prefeitura de Jaru concluiu a primeira etapa da construção da ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Salvador, na Linha 601. A nova estrutura terá 42 metros de comprimento e cinco metros de largura, totalizando 210 metros quadrados, e proporcionará mais segurança e melhores condições de tráfego para moradores e produtores rurais da região.

Nesta quarta-feira (14), o prefeito Jeverson Lima esteve no local para acompanhar o andamento dos trabalhos.

De acordo com o prefeito, a obra será a segunda ponte mista de concreto e aço construída no município. Ele destacou ainda que a primeira etapa de concretagem já foi concluída e que, agora, a estrutura passa pelo processo de cura do concreto do primeiro bloco executado. “Estamos investindo em estruturas modernas, resistentes e duráveis, que garantem mais segurança à população, fortalecem o desenvolvimento econômico e contribuem para a economia de recursos públicos a longo prazo”, ressaltou.

Com investimento de R$ 2,8 milhões, a obra integra as ações da Prefeitura de Jaru voltadas à modernização da infraestrutura rural e à melhoria da mobilidade no município. “Essa obra reforça nosso compromisso com os produtores rurais, que em breve contarão com uma estrutura mais segura e durável”, destacou o prefeito.