Prefeitura realiza concurso gastronômico nos dias 17 e 18 de outubro no Espaço Alternativo

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 08h57

Ariquemes valoriza talentos, sabores e a força da nossa gastronomia! O Concurso Gastronômico é uma oportunidade de destacar a criatividade dos participantes, valorizar os empreendedores locais e celebrar os sabores que fazem parte da nossa identidade. Cada prato carrega dedicação, inovação e o talento de quem acredita na gastronomia como uma oportunidade de crescimento!

Prestigie, participe e venha fazer parte dessa grande celebração da nossa cidade! Dias 17 e 18 no Espaço Alternativo.

Realização: Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTEC, em parceria com o SEBRAE e o Sicoob Centro