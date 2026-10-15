Forças Ambientais Intensificam Patrulhamento Diário Contra Queimadas em Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 15/10/2026 às 08h51

As forças ambientais de Guajará-Mirim estão intensificando o patrulhamento diário em diferentes bairros da cidade para combater as queimadas urbanas. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Ambiental de Rondônia e ICMBio.

Durante as operações, as equipes de brigadistas do Corpo de Bombeiro juntamente com fiscais da SEMMA e da Polícia Ambiental, percorrem ruas e bairros, identificando focos de queimadas, orientando moradores e notificando responsáveis por imóveis e terrenos onde são constatadas irregularidades ambientais.

A principal finalidade da medida é reduzir os altos índices de fumaça que atingem a cidade, comprometendo a qualidade do ar e prejudicando a saúde da população, especialmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

A preocupação também se intensifica diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño, que pode contribuir para períodos de estiagem mais severa, temperaturas elevadas e maior risco de incêndios na região amazônica.

O trabalho integrado entre SEMMA, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e ICMBio busca fortalecer a prevenção, ampliar a fiscalização e conscientizar a população sobre os riscos de colocar fogo em lixo, folhas, entulhos e vegetação.

Além das orientações, os responsáveis por queimadas irregulares estão sujeitos a notificações e demais penalidades previstas na legislação ambiental.

As ações de patrulhamento continuarão diariamente, com atenção especial aos bairros com maior incidência de queimadas e aos locais apontados por denúncias.

A SEMMA reforça que o combate às queimadas é uma responsabilidade coletiva. Evitar o uso do fogo é fundamental para proteger o meio ambiente, preservar a saúde das famílias e garantir melhor qualidade de vida para todos.

Denuncie queimadas irregulares pelo WhatsApp: (69) 9934-8250