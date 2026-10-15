Polícia Civil cumpre mandado de prisão por tentativa de feminicídio

Por PC/RO

Publicada em 15/10/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Velho, cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de O. M. de Q., investigado por uma tentativa de feminicídio ocorrida na capital

Entenda o caso:

O investigado agrediu sua companheira e efetuou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo outra mulher que estava no local. Após o crime, o suspeito fugiu, mas após rápido trabalho investigativo e diligências da DEAM, o mandado expedido pelo 3º Juizado de Violência Doméstica foi cumprido e o homem colocado à disposição da Justiça.

Operação Mulher Segura - Fase II: Essa ação integra as ações permanentes de combate à violência de gênero. Somente no balanço do mês de setembro, a operação contabilizou 10 prisões na capital, entre elas a prisão de pastor (realizada em 15/09), além da apreensão de armas de fogo e munições.

A Polícia Civil de Rondônia reforça o seu compromisso com a população rondoniense de que crimes praticados contra a mulher serão devidamente investigados e punidos com o rigor da lei.

Denuncie! Procure a delegacia mais próxima ou utilize nossos canais oficiais:

Disque-Denúncia: 197

WhatsApp: (69) 3216-8940