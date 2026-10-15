Prefeitura realiza festa em comemoração ao Dia das Crianças

Por Assesso

Publicada em 15/10/2026 às 08h36

A Prefeitura de Pimenta Bueno realizou, na segunda-feira (12 de outubro), uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, no Complexo Esportivo do Brejão. O evento reuniu crianças e famílias em uma tarde de lazer, diversão e integração.

A programação contou com apresentações dos alunos do Programa Garra, com atividades de capoeira, judô, balé e dança. As crianças também aproveitaram brinquedos infláveis, pula-pula, touro mecânico, pintura facial e escultura em balões.

Durante a festa, foram distribuídos mais de cinco mil picolés, além de pipoca, cachorro-quente, refrigerante e algodão-doce, oferecidos aos participantes ao longo da programação.

A organização ficou a cargo da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (AMPIB), em parceria com as secretarias municipais.

A iniciativa proporcionou um espaço de convivência para as famílias e atividades recreativas para as crianças, marcando a celebração do Dia das Crianças no município.