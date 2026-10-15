Cacoal: Hospital São Paulo implanta plataforma de cirurgias robóticas

Por Eli Batista

Publicada em 15/10/2026 às 08h45

O Hospital São Paulo, localizado no município de Cacoal, recebeu nesta terça-feira (13 de outubro), o robô cirúrgico Toumai. O equipamento médico faz parte do Programa de Cirurgia Robótica, implantado na unidade hospitalar. Os novos procedimentos devem começar a ser oferecidos a partir do final desse mês de outubro.

A plataforma de alta tecnologia integra uma nova fase da instituição. O programa foi apresentado oficialmente no dia 9 de outubro, durante um jantar que reuniu médicos, lideranças institucionais, parceiros e convidados. Durante o evento houve a apresentação da equipe médica que integra o projeto, além de palestra do cirurgião robótico e uro-oncológico do Hospital de Amor Amazônia, Potthyer Vieira, com o tema Cirurgia robótica e o futuro do tratamento do câncer: inovação, precisão e novas perspectivas.

O empresário Danny Gárate, proprietário e gestor do Hospital São Paulo, disse que o novo sistema contempla tanto a aquisição de equipamentos de alta tecnologia, quanto a qualificação profissional. Segundo Gárate, o investimento reforça o compromisso da nova gestão, com a inovação e o desenvolvimento da assistência à saúde, em Cacoal e região.

O Programa de Cirurgia Robótica é coordenado pelo médico Edson Marquiori e reúne os cirurgiões Diego Mussolin, Pedro de Castro Souza e Rodrigo Ziparro na área de urologia, Eduardo Gollo Bruneto e Gabriela Caroline de Paula Alcântara, nas de cirurgia geral e oncológica e Leandro Capelli e Edson Marquiori, na de ginecologia.