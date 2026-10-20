O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva com trovoadas atinge o Acre, Rondônia e Roraima nesta terça-feira (20)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 20/10/2026 às 08h00

A terça-feira (20) traz um cenário de instabilidade que não se limita às capitais do Norte, atingindo o interior de pelo menos três estados com mais força. No Acre, a chuva com trovoadas acompanha praticamente todo o estado ao longo do dia, não apenas Rio Branco, mas também municípios do interior, como os da região do Juruá e do Purus, que costumam ser atingidos pelo mesmo sistema de instabilidade que atua sobre a capital, com máxima de 33°C.

Rondônia tem o dia mais crítico da região: chuva com trovoadas é esperada pela manhã, tarde e noite tanto na capital Porto Velho quanto no Vale do Guaporé e no Cone Sul do estado, com máxima de 33°C.

Roraima também amanhece com possibilidade de chuva isolada em Boa Vista, mas o quadro se intensifica ao longo do dia, com pancadas de chuva à tarde e trovoadas à noite, um padrão que tende a se repetir em municípios do centro e do sul do estado, como Mucajaí e Caracaraí, áreas historicamente mais instáveis nesta época do ano. A máxima na capital roraimense chega a 37°C.

Já o Pará e o Amapá têm um dia mais ameno, com possibilidade de chuva isolada ao longo de todo o dia tanto em Belém quanto no Amapá como um todo, sem grande risco de temporais. O interior paraense, principalmente o sudeste do estado, tende a ficar mais seco do que a capital neste momento do ano. As máximas ficam em 35°C em Belém e 34°C em Macapá, com umidade bastante elevada, podendo chegar a 98% em Belém, uma das mais altas do país neste dia.

O Amazonas segue com possibilidade de chuva isolada pela manhã e tarde em Manaus, evoluindo para pancadas mais consistentes à noite, um comportamento que também costuma se estender ao interior do estado, sobretudo ao sul e ao sudoeste amazonense, áreas de transição com Rondônia e Acre, onde a umidade tende a ser ainda maior.



Já o Tocantins se destaca pelo contraste: Palmas e praticamente todo o estado seguem sob forte calor, com máxima de 35°C, mas mantêm risco de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, um padrão típico da primavera na região, quando o ar quente e seco do Cerrado encontra bolsões de umidade vindos da Amazônia.

Os ventos no Norte seguem fracos na maior parte dos estados, mas o volume de chuva e as trovoadas recomendam atenção de quem estiver em áreas rurais ou de difícil acesso no Acre, em Rondônia e em Roraima.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).