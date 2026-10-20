Moradores cobram conclusão das obras de pavimentação e infraestrutura da avenida Dr. Lewerger

Por Guajará Noticias

Publicada em 20/10/2026 às 09h03

Nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2026, a redação do Guajará Notícias recebeu imagens e manifestações de moradores de Guajará-Mirim (RO), solicitando informações sobre a atual situação das obras de recuperação e revitalização da Avenida Dr. Lewerger, uma das importantes vias de circulação urbana do município.

A principal reivindicação dos moradores diz respeito à conclusão integral dos serviços de infraestrutura, especialmente à pavimentação asfáltica dos trechos ainda pendentes, à implantação de meios-fios e à construção ou adequação de calçadas ao longo da avenida.

As intervenções na Avenida Dr. Lewerger tiveram início ainda na administração municipal anterior, quando foram executados serviços de drenagem em determinados pontos, além de trabalhos de recuperação de bocas de lobo, estruturas fundamentais para o escoamento das águas pluviais e a prevenção de alagamentos.

Posteriormente, já na atual gestão municipal, foram iniciados serviços de recuperação e implantação de nova pavimentação asfáltica em trechos da via, dando continuidade ao processo de melhoria da infraestrutura urbana.

Entretanto, segundo os moradores que procuraram a reportagem, ainda existem questionamentos quanto à execução das etapas complementares necessárias para a conclusão da revitalização da avenida.

INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE

Do ponto de vista técnico, a recuperação integral de uma avenida não se limita à aplicação de uma nova camada asfáltica. Uma intervenção completa deve considerar as condições do sistema de drenagem, a execução de meios-fios, a adequação das calçadas, a acessibilidade de pedestres e a sinalização viária, conforme as características e o projeto da obra.

Esses elementos são importantes para garantir maior durabilidade ao pavimento, melhorar o escoamento das águas das chuvas e proporcionar condições adequadas de mobilidade e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A preocupação dos moradores também está relacionada à necessidade de assegurar que os investimentos públicos realizados na avenida resultem em melhorias permanentes para a população.

MORADORES SOLICITAM INFORMAÇÕES OFICIAIS

Entre os principais questionamentos encaminhados ao Guajará Notícias estão a existência de um cronograma atualizado para a conclusão das obras, a previsão de execução dos serviços complementares e a possibilidade de revitalização integral da Avenida Dr. Lewerger.

Os moradores também desejam saber se a construção de meios-fios e calçadas está contemplada no projeto original ou se dependerá de novas etapas de execução e disponibilidade de recursos financeiros.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem não dispunha de informações oficiais atualizadas que permitissem confirmar o percentual de execução, os valores ainda disponíveis ou uma data definitiva para a conclusão dos trabalhos.

ESPAÇO ABERTO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Diante dos questionamentos apresentados pela população, o Guajará Notícias mantém espaço aberto para que a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) ou do setor responsável, apresente esclarecimentos sobre a situação atual da obra.

O jornal considera importante que sejam disponibilizadas informações sobre o planejamento, as etapas já executadas, os serviços ainda pendentes e a eventual previsão de conclusão da revitalização da avenida.

A iniciativa da reportagem tem caráter estritamente informativo, buscando dar publicidade às reivindicações dos moradores e contribuir para a transparência na execução das obras públicas municipais.

O Guajará Notícias continuará acompanhando o assunto e permanece à disposição da administração municipal para publicar esclarecimentos ou nota oficial sobre o andamento das obras da Avenida Dr. Lewerger, assegurando à população o acesso às informações de interesse coletivo.

Fonte: Guajará Notícias — Informações e imagens encaminhadas por moradores.