Deputado Cirone e Noeli Deiró se reúnem com parceiros para agradecer apoio recebido durante campanha

Por Eli Batista

Publicada em 20/10/2026 às 09h41

Vereadores de diversos municípios da região se reuniram nesta sexta-feira (16), em Cacoal, com o deputado estadual Cirone Deiró e sua esposa Noeli Deiró. O encontro foi promovido por iniciativa do casal, para agradecer o apoio recebido durante a última campanha eleitoral.

Noeli disse que durante o período eleitoral pôde ter maior contato com os vereadores e ampliar seu conhecimento sobre a realidade de cada região. “Somos muito gratos pela recepção que tivemos em seus municípios e por cada um que não largou nossa mão”, disse.

Cirone disse que a derrota faz parte da política e que cada eleição é um novo aprendizado. Afirmou que sempre exerceu sua função de forma saudável e empreendedora e que se orgulha do trabalho realizado e das parcerias firmadas. “Quero agradecer a cada um que tem caminhado com a gente e dizer que vamos continuar trabalhando, com muito empenho, até o final de nosso mandato”, afirmou.

Quanto a seu futuro político, Cirone disse que após concluir seu mandato, vai analisar os próximos passos.

Durante o encontro, os vereadores enalteceram o trabalho desenvolvido pelo parlamentar e sua importância política no Estado de Rondônia. Afirmaram que Cirone tem cumprido o compromisso de atender as necessidades de cada região, ouvindo as demandas apresentadas pelos vereadores. Também reafirmaram o interesse em manter a parceria com o deputado.