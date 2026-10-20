Autoridades russas abatarem mais de mil drones ucranianos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 20/10/2026 às 10h22

As defesas antiaéreas russas derrubaram, durante a noite, um total de 1.015 drones ucranianos nos céus de 15 regiões da parte europeia do país, informou Moscou nesta terça-feira.

Em comunicado divulgado pela manhã sobre a guerra, o Ministério da Defesa da Rússia especificou que os principais alvos do ataque foram a capital, Moscou, e a segunda maior cidade do país, São Petersburgo, que sofreu alguns danos.

Também foram atacadas, entre outras localidades, as cidades fronteiriças de Belgorod, Kursk e Bryansk, além de Krasnodar, no sul do país, e a península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que mais de 500 drones foram abatidos enquanto se dirigiam à capital russa. Por causa dos ataques, foi necessário fechar novamente os aeroportos, onde centenas de voos foram cancelados ou sofreram atrasos nos últimos dias.

Os dois lados entraram em uma nova escalada do conflito depois que a Rússia ignorou a trégua energética anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a Ucrânia respeitou durante vários dias.