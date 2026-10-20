Pedro Fernandes solicita melhorias em rodovias do Vale do Jamari ao governador eleito

Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 11h41

Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) informou, em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, que apresentou ao governador eleito, Marcos Rogério (PL), as necessidades de infraestrutura rodoviária do Vale do Jamari.



Entre as demandas estão o recapeamento das rodovias estaduais da região e a pavimentação da RO-205, que liga Cujubim a Machadinho do Oeste, e da RO-458, que liga Alto Paraíso a Triunfo. O deputado também citou a ligação entre Alto Paraíso e o Garimpo Bom Futuro, a rodovia conhecida como B40 Norte e a construção de pontes.



As obras são importantes para o escoamento da produção e para o deslocamento de quem vive na região, e a RO-205 já integra a agenda do mandato do deputado.



“São estradas que a produção usa todos os dias. Levei essas pautas ao governador eleito e vou acompanhar cada uma delas”, disse Pedro Fernandes.



Foto: Thyago Lorentz