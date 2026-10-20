Cássio Gois destina equipamentos para fortalecer produtores rurais de associação em São Miguel

Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 11h29

Esta é a segunda entrega de implementos agrícolas realizada pelo deputado no município, ampliando o apoio ao setor rural e às associações de produtores (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou R$ 150 mil, por meio de emenda parlamentar e por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), para a aquisição de implementos agrícolas entregues à Associação dos Produtores Rurais da Linha 82 (Asprima), localizada na região da RO-429, em São Miguel do Guaporé. Os equipamentos vão beneficiar produtores de pequenas propriedades rurais e contribuir para o fortalecimento da cafeicultura e da economia local.



Entre os implementos adquiridos estão uma seladeira a vácuo, que permitirá à associação embalar a mandioca de maneira mais adequada, favorecendo o acondicionamento do produto e criando melhores condições para sua comercialização; uma máquina limpa-café, com capacidade para processar até 20 sacos por hora, que auxiliará no processamento dos grãos; e um pulverizador, que será utilizado nas atividades agrícolas.



Juntos, os equipamentos ampliam a estrutura de apoio aos produtores rurais e contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da economia local.



Com os novos equipamentos, a Asprima poderá atender os associados e ampliar os benefícios para a comunidade de produtores rurais da região, especialmente os agricultores familiares, que desempenham papel fundamental na produção agrícola e na movimentação da economia dos municípios rondonienses.



Parceria que fortalece o campo



O presidente da Asprima, Geovane Soares da Silva, destacou a importância da parceria com o deputado Cássio Gois e os resultados que o apoio parlamentar tem proporcionado aos produtores da região da RO-429.

O investimento representa mais do que a aquisição de equipamentos: é uma oportunidade de melhorar as condições de trabalho dos agricultores, fortalecer a organização dos produtores e contribuir para o crescimento da atividade cafeeira.



A iniciativa também reforça a importância de investimentos que atendam às necessidades das associações rurais, permitindo que pequenos produtores tenham acesso a implementos capazes de melhorar o processamento, o manejo e a qualidade da produção.



Compromisso com São Miguel



Cássio Gois agradeceu à população de São Miguel e de toda a região da RO-429 pelo apoio recebido nas urnas. O deputado destacou que o carinho e a confiança da comunidade foram importantes para sua reeleição como representante de Rondônia na Assembleia Legislativa.



Na cidade, o parlamentar recebeu mais de 320 votos, resultado que, segundo ele, fortalece ainda mais o compromisso de continuar trabalhando em benefício dos municípios e das famílias rondonienses.



“Quero agradecer a cada pessoa que confiou em nosso trabalho e nos abraçou aqui em São Miguel do Guaporé e em toda a região da RO-429. Nosso compromisso é continuar trabalhando, buscando recursos e levando investimentos que façam a diferença na vida das pessoas. Fortalecer a agricultura familiar é investir em quem produz, gera renda e movimenta a economia dos nossos municípios”, destacou o deputado.