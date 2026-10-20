Prefeitura de Porto Velho troca experiências e busca aprimorar práticas ambientais em fórum nacional

Por Sema

Publicada em 20/10/2026 às 11h47

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), participou da 81ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), realizada entre os dias 13 e 16 de outubro, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju (SE). O evento, organizado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) e a Mútua, é o maior fórum técnico da engenharia brasileira.

A edição reuniu cerca de 6 mil participantes inscritos e aproximadamente 150 palestrantes, com representantes de todos os estados do país distribuídos em sete eixos temáticos, entre eles Meio Ambiente e Sustentabilidade. A delegação de Porto Velho foi formada pelo secretário da Sema, Arthur Borin, e pelo diretor de Fiscalização, Felipe Santiago.

Troca de experiências entre estados

O principal objetivo da participação da comitiva porto-velhense foi a troca de informações sobre processos, procedimentos e métodos de fiscalização ambiental, gestão ambiental e licenciamento, além do debate sobre os desafios da engenharia no país. O tema foi reforçado pelo presidente do Confea, o engenheiro Vinicius Marchese, durante a abertura do evento, ao defender que a engenharia deve atuar ao lado das políticas públicas.

“A troca de experiências e o conhecimento técnico são importantes para aprimorar os serviços públicos e fortalecer a gestão ambiental de Porto Velho”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Segundo o secretário Arthur Borin, essa troca foi estratégica. Ele explica que a fiscalização ambiental moderna exige a integração de geotecnologias, georreferenciamento, sensoriamento remoto e análise de dados; o licenciamento requer agilidade sem abrir mão da segurança jurídica; e a gestão demanda métodos transparentes e replicáveis. “Quando um órgão apresenta o procedimento que deu certo e outro apresenta o erro que evitou, todos saem fortalecidos e a sociedade é a grande beneficiária, com respostas mais rápidas e fiscalização mais efetiva”.

Porto Velho como referência em gestão técnica

Para o secretário, a participação no evento só foi possível graças ao compromisso da gestão municipal com o uso da engenharia como ferramenta de transformação.

“Essa participação só é possível porque, em Porto Velho, a engenharia ocupa o lugar que merece: o de instrumento central de transformação da realidade da cidade. O prefeito Léo Moraes tem compromisso claro e incentivo permanente com a utilização da engenharia como ferramenta de mudança, seja nas grandes obras de infraestrutura que resolvem problemas históricos, como os alagamentos que atingiram bairros por décadas, seja no planejamento técnico que orienta cada intervenção, com foco na eficiência dos recursos públicos e na transparência”.

Compromisso com resultados concretos

Porto Velho enfrenta desafios ambientais emblemáticos para o Brasil, como as queimadas no verão amazônico, a pressão sobre áreas sensíveis e a necessidade de desenvolvimento com sustentabilidade. A delegação retorna de Aracaju com o compromisso de transformar as experiências adquiridas em procedimentos aplicados, técnicas incorporadas e resultados mensuráveis para a cidade.

A engenharia, quando caminha ao lado da política pública, deixa de ser apenas executora e passa a ser protagonista do desenvolvimento. Foi nessa condição que os representantes da Sema participaram da 81ª SOEA, aprendendo, compartilhando e representando a Amazônia no debate nacional, com o respaldo de uma administração que acredita na técnica como caminho para transformar Porto Velho de verdade.