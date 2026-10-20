Do SIM para o Brasil: regularização abre mercado e fortalece agroindústrias de PVH

Por Jean Carla Costa

Publicada em 20/10/2026 às 12h02

Estar regularizado pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM) é mais do que cumprir uma exigência sanitária. É uma oportunidade de fortalecer o negócio, agregar valor à produção e oferecer mais segurança ao consumidor. Em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), por meio do SIM, atua na orientação, inspeção e acompanhamento de estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal. O serviço auxilia produtores e empreendedores a regularizar suas atividades e adequar seus negócios às normas sanitárias. A importância desse trabalho pode ser observada no setor de pescado, em que a regularização representa uma oportunidade de ampliar mercados e fortalecer a economia local.

Um exemplo é o Rei do Pirarucu, empreendimento local especializado no processamento de pescado. A empresa, que possui registro no SIM de Porto Velho, recebeu, durante a 2ª edição da Agrotec 2026, a certificação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O reconhecimento ampliou as possibilidades de comercialização da empresa, permitindo que seus produtos alcancem outros estados brasileiros.

Atualmente, o empreendimento trabalha com produtos como filés de pirarucu, tambaqui e surubim, com atuação em Rondônia e em outros estados, entre eles Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Ceará.

Para o proprietário Andrio Bertol, a regularização representa segurança e uma oportunidade de crescimento.

“Quando a empresa busca a regularização, ela demonstra compromisso com a qualidade e com o consumidor. O SIM nos ajudou a organizar o processo e, com a certificação do SISBI, conseguimos levar nosso produto para novos mercados.”

A experiência do Rei do Pirarucu mostra como a adequação às normas sanitárias pode abrir novas oportunidades comerciais. Enquanto o registro municipal permite a comercialização dentro do município, a habilitação no SISBI-POA possibilita a venda dos produtos autorizados em todo o território nacional.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que a regularização também beneficia os consumidores e contribui para o fortalecimento da economia local.

“Quando um empreendimento se regulariza, ganha o produtor, ganha a empresa, ganha o consumidor e ganha Porto Velho. É uma forma de gerar oportunidades, fortalecer quem produz e mostrar que os produtos da nossa cidade têm qualidade para chegar cada vez mais longe.”

A regularização permite que os estabelecimentos desenvolvam suas atividades de acordo com as exigências sanitárias, com reflexos na qualidade dos produtos e nas possibilidades de comercialização. O acompanhamento técnico também auxilia os empreendedores na organização dos processos de produção.

Para o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Douglas Bener, o trabalho do SIM tem papel estratégico no fortalecimento da produção local.

“O nosso objetivo é orientar o produtor e o empreendedor para que ele possa trabalhar dentro da legalidade, com segurança e qualidade. O SIM não deve ser visto apenas como fiscalização, mas também como uma ferramenta de desenvolvimento, porque ajuda o estabelecimento a se preparar para crescer e conquistar novos mercados.”

O serviço de inspeção municipal também oferece orientações aos estabelecimentos que desejam regularizar suas atividades. A adequação às exigências sanitárias é uma etapa necessária para que os produtores possam comercializar seus produtos de origem animal dentro das condições previstas na legislação.

PRECISA REGULARIZAR SEU EMPREENDIMENTO?

A Semagric orienta produtores e empreendedores que trabalham com produtos de origem animal a procurar o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal (DIPOAV/SIM) para receber informações sobre documentação, exigências e etapas para a regularização. A Semagric está localizada na rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II, Porto Velho/RO, ao lado da Seinfra. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, informações podem ser obtidas pelo por telefone (69) 3901-6405.