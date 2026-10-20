Edital Rondônia Arte Viva contempla oficina gratuita de bateria de escola de samba em Porto Velho

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 20/10/2026 às 11h40

O governo de Rondônia incentiva a formação artística e a valorização da cultura popular por meio do Edital Rondônia Arte Viva – Fomento à Diversidade Artística e Cultural. Entre os projetos contemplados está o Batuque da Jamaica: Oficina de Bateria de Escola de Samba, com 30 vagas destinadas a jovens e adultos a partir dos 15 anos, na Zona Sul de Porto Velho. As inscrições são gratuitas, destinadas ao preenchimento das 30 vagas disponíveis e podem ser realizadas por meio do formulário de inscrição on-line.

As aulas acontecerão de 2 a 24 de novembro, às segundas e terças-feiras, das 19h30 às 22h, na Associação Cultural e Esportiva Jamaica, localizada na Rua Jamaica, nº 3.448, Bairro Cidade Nova. A programação totaliza 20 horas de atividades e inclui alfabetização rítmica, manutenção de instrumentos e conteúdos sobre a história do samba no Brasil e em Porto Velho.

A iniciativa foi aprovada por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), através do Edital nº 01/2026/SEJUCEL-CODEC/SIEC, no âmbito da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), no Eixo III – Formação, categoria C – Ações Formativas. A proposta busca ampliar o acesso à formação cultural por meio de aulas teóricas e práticas de percussão, valorizando o samba e sua importância histórica e social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oficina busca aproximar os participantes da música, além de ampliar as oportunidades de formação artística na região.

Formação musical e valorização da cultura popular

As oficinas serão ministradas pelo artista popular Danilo Cardoso, diretor do Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba Asfaltão. Além das atividades práticas e teóricas, a programação prevê a exibição do documentário musical Concerto de Quintal, seguida de bate-papo com a equipe de produção. Os participantes receberão material didático, e o encerramento contará com uma apresentação aberta à comunidade.

O projeto também prevê medidas de acessibilidade, com atendimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e monitoria capacitada para acolher e acompanhar Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa inclui a preparação de moradores do entorno para atuar como monitores, incentivando a participação comunitária nas atividades.

Coordenado por Jucy Campos, o projeto é desenvolvido na Associação Cultural e Esportiva Jamaica, espaço que promove ações culturais, esportivas e comunitárias para moradores do Bairro Cidade Nova.