Um pedaço da história de Porto Velho que continua encantando gerações

Por Augusto Soares

Publicada em 20/10/2026 às 11h52

Entre seringueiras e caminhos percorridos por moradores de Porto Velho e turistas, o Parque Dr. José Adelino de Moura, conhecido como Parque Circuito, guarda histórias que atravessam gerações. Criado em 1967, o espaço se tornou ponto de encontro para famílias, praticantes de atividades físicas e pessoas em busca de tranquilidade em meio à natureza.

Sua história está ligada às seringueiras, memória viva da região amazônica. Registros da Prefeitura de Porto Velho indicam que a área recebeu o plantio dessas árvores na década de 1960, em uma tentativa de estabelecer um novo seringal. O projeto não alcançou o resultado esperado, mas as árvores permaneceram e ajudaram a dar identidade ao lugar, que, a partir da década de 1980, passou a ser utilizado como espaço de lazer familiar.

A denominação Parque Circuito está associada aos caminhos e trilhas utilizados pelos visitantes durante a prática de atividades físicas. No local, foi construída uma pista de aproximadamente mil metros, com aparelhos de ginástica distribuídos ao longo do percurso, formando um circuito voltado para exercícios, caminhadas e corridas.

Com cerca de 50 hectares de área, o espaço, localizado na avenida Lauro Sodré, também ficou conhecido como Parque das Seringueiras, uma referência à vegetação que compõe sua paisagem e ajuda a contar parte da história econômica e ambiental da Amazônia.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o parque representa um espaço de convivência que faz parte da memória de diferentes gerações.

“Mais do que uma área de lazer, o parque também se tornou um lugar de encontro. Ao longo dos anos, diferentes gerações passaram por ali para se exercitar, conversar, levar as crianças para brincar e aproveitar os fins de semana ao ar livre”, disse o prefeito.

É justamente nesse conjunto de experiências que o parque encontra uma de suas maiores riquezas: permanecer presente na vida da cidade. Agora, com a revitalização, o espaço ganha um novo capítulo, sem deixar para trás as memórias que fazem parte da história de Porto Velho.

MEMORIAL

Ao longo dos anos, o Parque Circuito também se consolidou como espaço de preservação da natureza e da memória dos Soldados da Borracha. Com grande parte de sua vegetação formada por seringueiras, o local abriga o Memorial do Seringueiro.

No espaço, foi construída uma réplica das antigas casas dos trabalhadores que extraíam o látex, matéria-prima utilizada na produção da borracha. Feita de madeira e palha, a estrutura reúne utensílios que retratam o cotidiano dos trabalhadores nos antigos seringais.

HOMENAGEM

Em 3 de dezembro de 1992, por meio da Lei Municipal nº 1.076, o espaço recebeu oficialmente o nome de Parque Dr. José Adelino, em homenagem póstuma ao médico pediatra pioneiro que ficou conhecido como o “médico das crianças”.

Localizado na avenida Lauro Sodré, o parque preserva referências à história dos seringueiros e à trajetória de José Adelino, mantendo viva parte da memória de Porto Velho.