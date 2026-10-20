Mototaxista é atacado a facadas e Policial do BPTAR prende suspeito

Por pvhnoticias.com

Publicada em 20/10/2026 às 09h00

A ação rápida de um policial militar do BPTAR na manhã desta terça-feira (20), resultou na prisão de um homem por tentativa de homicídio a facadas em frente da rodoviária de Porto Velho. A vítima foi um mototaxista.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito teria se aproximado e com uma faca atacado a vítima com dois golpes, uma nas costas e outra no tórax.

Por sorte, um policial lotado no BPTAR, que passava pelo local a caminho do Batalhão flagrou a ação e conseguiu prender o agressor, que chegou a ser espancado pela população, até a chegada da viatura.

Com ele foi apreendida a faca usada no crime e outros objetos. A vítima ferida foi socorrida ao Hospital João Paulo II.

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