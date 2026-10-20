Adolescente tenta escapar da PM, mas cai de moto durante perseguição

Por Rondonianews.com

Publicada em 20/10/2026 às 08h40

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após fugir de uma equipe da Polícia Militar durante uma tentativa de abordagem, na noite de segunda-feira (19), em Rolim de Moura, Rondônia. Segundo informações registradas na ocorrência policial, o jovem estaria praticando direção perigosa com uma motocicleta Honda CG 160 Start, colocando em risco pedestres e outros condutores.

A situação começou nas proximidades da Escola Estadual Aluízio Pinheiro Ferreira, na Avenida Maceió. De acordo com a Polícia Militar, o condutor foi avistado empinando a motocicleta, trafegando em alta velocidade, realizando manobras em zigue-zague e acelerando o motor em alta rotação.

Ainda conforme o registro, havia diversos adolescentes em frente à unidade de ensino naquele momento, aumentando o risco de acidentes.

Fuga por diversas ruas da cidade

Ao tentar realizar a abordagem, os policiais deram ordem de parada ao motociclista. Inicialmente, ele teria demonstrado intenção de parar, mas, em seguida, desobedeceu à determinação e fugiu em alta velocidade, trafegando pela contramão da Avenida Macapá.

O exacompanhamento policial seguiu por diversas vias da região central de Rolim de Moura. Durante a fuga, o adolescente teria avançado por rotatórias, cruzado avenidas pela contramão, desrespeitado sinalizações de parada obrigatória e atravessado cruzamentos sem observar a preferência de passagem.

A perseguição ocorreu em vias com movimentação de veículos, expondo pedestres e outros usuários das ruas ao risco de acidentes. A Polícia Militar informou que os sinais luminosos e sonoros da viatura permaneceram acionados durante o acompanhamento, e que o apoio de outras equipes foi solicitado via rádio.

Em determinado momento, ao passar por um quebra-molas em alta velocidade, a placa de identificação da motocicleta se desprendeu do veículo, conforme o relato policial.

Adolescente caiu em uma rotatória

A fuga terminou na rotatória do cruzamento das avenidas Rio Branco e Norte Sul, quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Após a queda, os policiais conseguiram realizar a abordagem e identificaram o motociclista como um adolescente de 17 anos. Ele sofreu um corte na região frontal da cabeça, além de pequenas escoriações no joelho direito e na perna esquerda.

Segundo a ocorrência, o jovem recusou atendimento médico. O capacete utilizado ficou danificado, e a motocicleta também apresentou avarias.

Motocicleta tinha mais de R$ 13 mil em débitos

Durante a consulta aos sistemas disponíveis, os policiais constataram que a motocicleta possuía débitos no valor total de R$ 13.350,30, relacionados a autuações registradas anteriormente.

Foram confeccionados oito autos de infração de trânsito. A motocicleta foi apreendida e removida, sendo posteriormente apresentada à CIRETRAN para as providências administrativas cabíveis.

Polícia recebe denúncias de direção perigosa nas proximidades de escola

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a corporação vem recebendo diversas denúncias sobre adolescentes que estariam praticando direção perigosa e causando transtornos com veículos, especialmente motocicletas e bicicletas elétricas, nas imediações da Escola Estadual Aluízio Pinheiro Ferreira.

O caso foi registrado para as providências cabíveis