Ariquemes: último fim de semana foi de festa, alegria e valorização dos talentos locais

Por ASSESSORIA

Publicada em 20/10/2026 às 09h30

Nos dias 17 e 18 de outubro, o Espaço Alternativo recebeu a programação comemorativa pelos 49 anos do município, com atrações musicais, momentos de fé e o 2º Festival Gastronômico, que destacou a criatividade e o talento dos empreendedores locais.

No sábado, o público acompanhou os shows da Banda Ministério Fé e de Bruna Karla. Já no domingo, a programação contou com missa campal, apresentação da Banda Renovação Carismática e show de Thiago Brado.

O festival gastronômico também foi um dos destaques da comemoração, com premiação para as melhores barracas, incentivando a gastronomia, o empreendedorismo e a valorização dos sabores de Ariquemes.

A Prefeitura de Ariquemes agradece a todos que participaram dessa grande celebração e contribuíram para tornar esse momento ainda mais especial!

Ariquemes, 49 anos de história, trabalho e desenvolvimento!