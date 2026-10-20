Deputado Ezequiel Neiva atua para melhorar a trafegabilidade nas estradas rurais de Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 20/10/2026 às 10h58

A melhoria das condições de trafegabilidade na Capa 4, em Parecis, será viabilizada por meio de um investimento de aproximadamente R$ 500 mil, assegurado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), em parceria com o Governo de Rondônia para atender solicitação do vereador Mazin do Amaral. O recurso, já depositado na conta da prefeitura, permitirá a execução de melhorias na estrada, com atenção especial à região do Baixadão, onde os alagamentos dificultam o deslocamento de moradores e produtores rurais.

De acordo com o vereador Mazin do Amaral, a elevação da estrada é uma reivindicação antiga da comunidade, que enfrenta dificuldades principalmente durante o período de chuvas. Segundo ele, os pontos de alagamento comprometem o acesso às propriedades rurais, o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária.

“Essa era uma demanda antiga. O deputado Ezequiel Neiva abraçou essa causa junto ao governador, coronel Marcos Rocha, e o recurso já está na conta da prefeitura. Eu mesmo cheguei a ficar duas horas esperando a água baixar. Imagine se fosse uma pessoa doente, precisando de atendimento. Também temos a questão do leite, da linha escolar e da produção de gado. É um recurso que será 100% aproveitado”, destacou o vereador.

Mazin do Amaral também ressaltou os transtornos enfrentados pelos estudantes e suas famílias quando a estrada fica alagada. “As dificuldades de passagem podem provocar atrasos no transporte escolar, gerando preocupação entre os pais. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva pelo atendimento à solicitação e pela destinação do investimento para contribuir com o desenvolvimento do município”, afirmou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que a recuperação e a manutenção das estradas rurais estão entre as prioridades de seu mandato, especialmente pela importância dessas vias para o deslocamento das famílias, o acesso aos serviços essenciais e o desenvolvimento das atividades produtivas. “Nosso compromisso é trabalhar para que os recursos públicos cheguem aos municípios e se transformem em melhorias para a população.



Garantir boas condições de trafegabilidade é assegurar o direito de ir e vir das pessoas, facilitar o acesso à saúde e à educação e dar mais segurança para quem precisa utilizar essas estradas todos os dias. Por isso, trabalhamos em parceria com o Governo do Estado e as lideranças municipais para atender às demandas de cada região”, afirmou Ezequiel Neiva.

O parlamentar também enfatizou que investir na infraestrutura rural significa fortalecer a economia local e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores. “Uma estrada em boas condições faz diferença na vida de quem mora na zona rural. Ela permite o transporte escolar com mais segurança, facilita o escoamento da produção e contribui para que o produtor rural desenvolva suas atividades. Seguiremos trabalhando para viabilizar investimentos que atendam às necessidades dos municípios e melhorem a qualidade de vida da população”, disse Ezequiel Neiva.



Para o deputado estadual eleito Wiveslando Neiva (PL), a iniciativa demonstra a atenção de Ezequiel Neiva às demandas da população rural e a importância de investir em melhorias na infraestrutura dos municípios. “O trabalho desenvolvido pelo deputado Ezequiel Neiva fortalece as ações voltadas à infraestrutura rural e demonstra a importância de ouvir as comunidades e buscar soluções para os problemas enfrentados pela população.

Estradas em boas condições são fundamentais para garantir o transporte escolar, facilitar o escoamento da produção e melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha no campo. Seguiremos atentos às demandas dos municípios, trabalhando para contribuir com o desenvolvimento de Rondônia”, encerrou Wiveslando.