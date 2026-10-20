Trump anuncia pacote de US$ 8 bilhões para agricultores, às vésperas das eleições nos EUA

Por G1

Publicada em 20/10/2026 às 10h13

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira (19) um plano de US$ 8 bilhões para ajudar agricultores americanos a enfrentar o aumento dos custos de produção, especialmente com o diesel.

O anúncio ocorre a duas semanas das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro, que podem alterar o equilíbrio de forças no Congresso americano. O programa prevê pagamentos únicos aos produtores durante a safra de 2026.

Batizada de Harvest Fuel Relief (alívio de combustível para a colheita), a iniciativa será administrada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), por meio da Farm Service Agency, agência responsável por programas de apoio a produtores rurais.

➡️ Segundo o governo americano, os recursos serão usados para compensar parte das perdas estimadas dos agricultores diante de perturbações temporárias do mercado e do aumento dos custos de insumos.

Os pagamentos serão calculados com base em uma fórmula que considera a área plantada informada pelos produtores, as estimativas de custos de produção e as projeções de produtividade e preços agrícolas.

As taxas de pagamento para as principais culturas contempladas devem ser divulgadas em novembro. A metodologia para outras atividades elegíveis será anunciada posteriormente.

Os recursos virão da Commodity Credit Corporation, entidade ligada ao Departamento de Agricultura americano. O governo informou ainda que os produtores não precisarão contratar seguro agrícola para participar do programa.

Alta do diesel pressiona custos da produção agrícola

O aumento do preço do diesel tem elevado os gastos dos agricultores americanos, que dependem do combustível para operar tratores, colheitadeiras e outros equipamentos usados no plantio e na colheita.

O combustível também é importante para o transporte de insumos e produtos agrícolas. Quando fica mais caro, pode pressionar os custos de diferentes etapas da produção e reduzir as margens dos produtores.

No Kansas, onde Trump anunciou o pacote, agricultores enfrentam dificuldades com a alta do diesel e de outros insumos. Segundo a Associated Press (AP), o combustível ultrapassou US$ 6,30 por galão no estado, valor mais de 70% superior ao registrado um ano antes.

A alta dos combustíveis também pode encarecer fertilizantes e outros insumos cuja produção ou distribuição depende de energia e transporte. O impacto varia conforme a cultura, o consumo de combustível e as condições de cada propriedade.

A disparada dos preços da energia ocorre em meio às perturbações no mercado internacional provocadas pelo conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que têm pressionado os preços dos combustíveis.

Ajuda é anunciada antes das eleições legislativas

As eleições de meio de mandato serão realizadas em 3 de novembro e definirão a composição da Câmara dos Representantes e de parte do Senado americano. A votação é considerada importante para o governo Trump, já que pode alterar o equilíbrio de forças no Congresso durante a segunda metade de seu mandato.

Trump e o Partido Republicano tentam manter apoio em estados rurais, onde o aumento dos custos de produção tem gerado insatisfação entre agricultores e outros eleitores.

Em reportagem publicada nesta semana, a Reuters destacou que os custos elevados e os preços dos combustíveis estão entre as preocupações de produtores em estados agrícolas, como o Kansas. O estado tem uma disputa pelo Senado considerada competitiva, apesar de seu histórico de apoio aos republicanos.

A nova iniciativa integra uma série de medidas e promessas econômicas anunciadas pelo governo Trump antes da votação. O programa, porém, ainda depende da divulgação dos valores específicos por cultura e dos detalhes operacionais para que os agricultores saibam quanto poderão receber.